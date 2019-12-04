Сделку о продаже леса в Филипповском признали недействительной

Жители Филипповского сельского поселения Киржачского района празднуют победу. Арбитражный суд Владимирской области удовлетворил иск департамента лесного хозяйства по ЦФО и признал договор купли-продажи 1,5 тысяч гектар леса в этой местности незаконным. Решение суда должно вступить в силу через месяц. Но ответчики — Мытищинский машиностроительный завод, «Метровагонмаш», «Экотехстрой Владимир» заявили, что подадут апелляцию.

Судьбоносное заседание по лесу длилось около пяти часов.

Селян, регулярно приезжавших на суд, очень удивил отзыв нового главы администрации Киржачского района Ильи Букалова на иск лесного ведомства. По сути, он признал то, что лесного массива на спорном участке нет — это земли промышленного назначения, и всё. А на поддержку главы рассчитывали жители.

— В судебном отзыве было написано, что в бюджете нет денег, чтобы вернуть деньги коммерсантам — 27 миллионов рублей, за которые были выкуплены 1,5 тысяч гектаров земли, — пояснила Татьяна Гусева, юрист инициативной группы Филипповского.

Тем не менее, суд принял решение удовлетворить иск департамента лесхоза по ЦФО и признать спорную землю государственной. Таким образом, поставлена точка (возможно, не окончательная) в тяжбе, которая длилась два года. Всё это время люди, объединившись в инициативную группу, насчитывающую больше 50 человек, ездили на судебные заседания и отстаивали свои права.

Сейчас все участки леса, о которых ведется спор, арестованы. Начиная с октября 2018, года любая хозяйственная деятельность там под запретом. Но, по словам юриста, «Центрлеспроект» уже зафиксировал незаконную вырубку деревьев в данной местности. По этому поводу готовятся заявления в правоохранительные органы.

Инициативная группа надеется также на возбуждении уголовного дела в отношении экс-главы администрации Филипповского поселения, который три года назад дал «добро» на продажу лесного участка, причем по заниженной стоимости. Ведь только цена земли, не считая реликтовых сосен, составляет, по оценке, около 4,5 миллиардов рублей (а продали, напомним, за 27 миллионов).

Более полувека назад, в 1967 году, эти земли были переданы под развитие промышленности, в том числе оборонной. По распоряжению министров РСФСР на этих землях должно было вестись лесное хозяйство, и лес должен быть находиться под охраной. Но три года назад земли перевели в статус «спецназначений», и коммерсанты выкупили их с намерением разместить мусорный полигон. Этот план, благодаря твёрдой позиции людей, пока не реализован.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»