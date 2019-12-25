Самые яркие музыкальные события предновогодней недели

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Рождественские концерты 6+
В предновогоднюю неделю в католическом храме Владимира пройдут разнообразные хоровые, ансамблевые и органные концерты. Благотворительный взнос при входе приветствуется.
26 декабря в 18.00 — музыкально-поэтический вечер студентов Педагогического института ВлГУ «В Рождество все немного волхвы…»
27 декабря в 18.00 – концерт Катерины Пащенко (флейта) и Юлии Лотовой (орган) «Серенада для флейты и органа»
28 декабря в 12.00 — детская рождественская опера-сказка «ЁЛОЧКА» (композитор Т. Камышова, стихи Л. Мей) в исполнении учащихся ДШИ № 6
28 декабря в 18.00 – музыкальный вечер Натальи Кудашевой (альт), Романа Тихомирова (флейта) и Марии Макаренко (орган) «Рождество в кругу друзей»
29 декабря в 18.00 — концерт Елены Стрижаковой (орган) и Фатимы Лафишевой (барочная скрипка) «Спаситель наш, приди, приди…»
30 декабря в 18.00 — традиционные рождественские песнопения народов мира «Новый год настает…» вокальной группы «Консонанс».
Приход Святого Розария Пресвятой Девы Марии: ул. Гоголя, 12
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Новогодняя ночь в оркестре 6+
В канун Нового года Центр классической музыки приглашает жителей и гостей Владимира прочувствовать атмосферу приближающегося праздника. Вас ждут уникальные мастер-классы, интерактивные площадки и фотозона с музыкальной тематикой.
Вы сможете попробовать себя в роли оркестрантов и сыграть свою любимую мелодию на понравившемся музыкальном инструменте. Управлять жезлом каждого желающего научат мажоретки Городского духового оркестра. Вы научитесь извлекать музыку из, казалось бы, совсем немузыкальных предметов: алюминиевых банок, гречки, палочек для мороженого, трубочек для коктейля …
Послеагас увлекательных мастер-классов состоится новогодний концерт с участием Владимирского симфонического оркестра под управлением Артема Маркина и солистов Центра классической музыки: Анастасии Хорошевой (меццо-сорано), Василия Хорошева (контратенор), Татьяны Прокушкиной (сопрано), Виолетты Стрельцовой (эстрадный вокал) и Сергея Трусова (труба).
Центр классической музыки: ул. Б. Московской, 28
27 декабря в 18.00 (мастер-классы) и 19.00 (концерт)
Цена билета – 500 рублей, льготный (дети, студенты, пенсионеры) – 400 рублей.
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«Щелкунчик» Максима Аверина в филармонии 6+
Любимец публики актер театра и кино Максим Аверин прочитает текст знаменитой на весь мир сказки Э. Гофмана, погрузив зрителей вместе с главными героями Мари и прекрасным Принцем-Щелкунчиком в путешествие по чудесному миру с Марципановым замком, озером Миндального молока и Леденцовым лугом. Фантастические сны оживут благодаря неповторимой музыке Петра Ильича Чайковского в исполнении Русского оркестра Владимирской филармонии под управлением Анатолия Антонова.
История о смелости и благородстве, страшном проклятье и любви, разрушающей злые чары, увлечет зрителей в мир сказочных грез и подарит незабываемые впечатления. И каждый после посещения этого предпраздничного волшебства скажет: «Ах, это действительно была новогодняя сказка!».
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
27 декабря в 18.30
Цена билета – 1500 — 2800 руб.
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«Тайна 7 ключей» в Суздале 6+
Школа танца ALEKSANDRIT/CAMPUS запускает в этом году масштабный новогодний проект в городе-музее, в городе-сказке Суздале. Гостей ждут авторский сценарий, концептуальные декорации, фантастические костюмы, более 100 детей и волшебная атмосфера. Световые и сценические декорации и реквизит проектирует студия CAMPUSSTUDIO.RU. Будет очень много ультрафиолета и зеркал, а также футуристические костюмы в стилистики Тима Бертона. И только один раз!!!
ГТК: Суздаль, ул. Коровники, 45
28 декабря 15.00
Бронируйте билеты здесь
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Новогодний «Голубой огонек» в музее 18+
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Балет Большого театра «Щелкунчик» в кино 6+
Главная рождественская сказка, чудо и волшебство, предчувствие и ожидание праздника, гениальная и любимая музыка — всё это «Щелкунчик», сказочный балет по мотивам новеллы Гофмана. С первых тактов музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, зрителей неизбежно накрывает предвкушение настоящего праздника.
Девочки в нарядных платьицах, мальчики с сабельками, чудесные игрушки Дроссельмейера – и, наконец, под самую прекрасную и волнующую музыку растет елка, превращая взрослых циничных зрителей в ожидающих чуда детей. И оно непременно произойдет. А то, что в итоге вся история окажется лишь сном маленькой девочки, так на то и Новый год, чтобы мечтать и видеть сказочные сны.
Режиссер: Юрий Григорович. В ролях: Маргарита Шрайнер, Денис Савин, Семен Чудин, Александр Водопетов…
«Киномакс-Буревестник»: пр-кт Ленина, 29
31 декабря в 12.00
Цена – 450 руб.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/organvladimir
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