Самые яркие музыкальные события предновогодней недели

В канун Нового года Центр классической музыки приглашает жителей и гостей Владимира прочувствовать атмосферу приближающегося праздника. Вас ждут уникальные мастер-классы, интерактивные площадки и фотозона с музыкальной тематикой.

Вы сможете попробовать себя в роли оркестрантов и сыграть свою любимую мелодию на понравившемся музыкальном инструменте. Управлять жезлом каждого желающего научат мажоретки Городского духового оркестра. Вы научитесь извлекать музыку из, казалось бы, совсем немузыкальных предметов: алюминиевых банок, гречки, палочек для мороженого, трубочек для коктейля …

Послеагас увлекательных мастер-классов состоится новогодний концерт с участием Владимирского симфонического оркестра под управлением Артема Маркина и солистов Центра классической музыки: Анастасии Хорошевой (меццо-сорано), Василия Хорошева (контратенор), Татьяны Прокушкиной (сопрано), Виолетты Стрельцовой (эстрадный вокал) и Сергея Трусова (труба).

Центр классической музыки: ул. Б. Московской, 28

27 декабря в 18.00 (мастер-классы) и 19.00 (концерт)

Цена билета – 500 рублей, льготный (дети, студенты, пенсионеры) – 400 рублей.