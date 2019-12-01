Садоводам разрешили отдать имущество муниципалитету

Садоводческим товариществам Владимирской области предоставили возможность отказаться от общей собственности, чтобы снять с себя нагрузку по её содержанию. В «отказной» список вошли коммуникации и дороги. Поддерживать их в порядке на средства от членских взносов трудно. Большинство СНТ этого и не делают, поэтому значительная часть дорожной и инженерной инфраструктуры в садовых товариществах пришла в негодность. Закон о собственности СНТ в связи с многочисленными обращениями садоводов приняли депутаты Законодательного Собрания области.

— В регионе сотни садоводческих некоммерческих товариществ. Отсутствие электричества, дорог, водоснабжения — многолетние проблемы, с которыми сталкиваются российские дачники, большинство из которых пенсионеры. Устанавливать и ремонтировать подобные объекты им приходится за свой счет, — пояснил суть проблемы председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев.

Для передачи сетей в собственность муниципалитетов от садоводов требуется только заявление.

На территории садовых товариществ находятся скважины, за которые еще и налог придется платить. Так что передача сетей водо- и электроснабжения и дорог в собственность муниципальных образований предельно актуальна. К примеру, за «Пекинкой» в одном из владимирских СНТ временно и постоянно проживают порядка 7 тысяч человек. Все они платят членские взносы. Но денег едва хватает на оплату коммунальных счетов. При передаче общих сетей в собственность администрации, та возьмёт коммуникации и дороги на казённое содержание.

Во Владимире передача дачного имущества городу, возможно, пройдёт без осложнений. Как «Призыв» сообщал ранее, бюджет областного центра на 2020 год стал менее дефицитным. Получится даже сэкономить на кредитах. Образовавшуюся экономию и можно направить на поддержку садоводов. А вот как это дело пойдёт в районах, — посмотрим. «Призыв» будет следить за развитием ситуации.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»