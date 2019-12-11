Рождественская ярмарка получит «прописку» на Георгиевской

Рождественской ярмарке во Владимире нашли новое место. В этом году она впервые получит «прописку» на пешеходной улице Георгиевской. Центральную сценическую площадку и торговые ряды установят на «Шалопаевке», рядом с бронзовой фигурой одноименного героя. Праздничные инсталляции, детские аттракционы, «офис почты Деда Мороза» и домики-шале с разными вкусностями разместят также на смотровой площадке у кузницы Бородиных. Ближе к Спасскому холму предусмотрены световые ростовые фигуры и прочая новогодняя иллюминация.

Праздничное открытие Рождественской ярмарки состоится 27 декабря в 18.00.

Ярмарка будет работать до 8 января. При этом в мэрии отмечают, что по необходимости ее работа будет продлена. Праздничная атмосфера будет царить и на Соборной площади. Новогодняя елка там уже установлена, а 28 декабря на Пушкинском бульваре запланировано открытие городского катка. В планы может вмешаться разве что аномально теплая декабрьская погода.

Праздничные программы и локальные ярмарочные площадки развернутся у новогодних елок на площади Победы, у ДК молодежи и развлекательного комплекса «РусьКино», а также во всех городских парках. Владимирский «новогодний марафон» завершится традиционным забегом Дедов Морозов, который состоится 12 января.

Ранее «Призыв» сообщал, что светящийся разноцветными огнями рояль установили в главной части обновленного сквера на улице Чайковского.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»