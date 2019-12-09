«Ростелеком» сохранил лидерство на рынке услуг виртуальных мобильных операторов в сегменте B2B

«Ростелеком» сохранил в 2019 году лидирующие позиции на рынке услуг виртуальных мобильных операторов (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) для корпоративных клиентов. По данным исследования аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» доля компании на рынке составила 56% по итогам третьего квартала 2019 года.

«В сегменте корпоративных пользователей рынка MVNO крупнейшим игроком остается “Ростелеком”, обслуживающий свыше половины B2B-клиентов виртуальных операторов. Будучи крупнейшим оператором фиксированной связи, компания имеет возможность предложить мобильные услуги собственным корпоративным клиентам по другим услугам, а также новым заказчикам», — отмечается в отчете «ТМТ Консалтинг».

В исследовании отмечается, что клиентская база виртуальных операторов растет опережающими темпами: по итогам 2019 года «ТМТ Консалтинг» ожидает ее увеличения на 40% (до почти 10 млн сим-карт), в то время как абонбаза всего мобильного рынка прирастет менее чем на 1%.

«Ростелеком» предлагает корпоративным клиентам линейку тарифных планов на услуги мобильной связи «Вызов» с постоплатной системой оплаты. Тарифы включают гигабайты мобильного интернета и различные безлимитные сервисы. С учетом миграции общения в мессенджеры интернет-трафик «Вызовов» не расходуется при общении в соцсетях или мессенджерах в зависимости от выбранного пакета. Пользователи могут не думать о лимитах при использовании «ВКонтакте», Facebook или YouTube, а Viber и WhatsApp бесплатен для всех пользователей тарифной линейки. Звонки на телефонные номера «Ростелекома» безлимитные без дополнительной платы.