«Ростелеком» подарил деревне Черкасово Владимирской области систему видеонаблюдения

«Ростелеком» подарил деревне Черкасово Петушинского района Владимирской области интеллектуальную систему видеонаблюдения. Теперь её жители смогут обезопасить свой дом или дачу от краж и вандализма, что особенно актуально в осенне-зимний период.

Павел Шатохин, директор филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком»:

«Мы решили подарить деревне Черкасово нашу интеллектуальную систему видеонаблюдения для того, чтобы каждый её житель был спокоен за сохранность своего имущества. Для эффективной и слаженной работы системы видеонаблюдения мы создали схему, которая «перекрывает» главную и две дополнительные дороги в деревне. Каждый житель получил личный логин и пароль от системы, а видеозаписи с камер доступны для просмотра в защищенном облаке «Ростелекома» в течение 30 дней».

Татьяна Перегудова, глава Пекшинского сельского поселения:

«В состав нашего сельского поселения входят пятьдесят семь населенных пунктов. Уследить за обстановкой в каждом не так просто. Благодаря «Ростелекому» современные технологии пришли и на село. Так, за деревней Черкасово теперь можно наблюдать удаленно. А значит, и за безопасность имущества можно больше не переживать, ведь она всегда будет под контролем».

Система видеонаблюдения передает картинку с камер в режиме реального времени, а ее запись хранится в облачном архиве «Ростелекома». При необходимости отснятый материал можно пересмотреть и выбрать те его отрезки, которые впоследствии помогут привлечь злоумышленника к административной или уголовной ответственности.

Подробности об услуге «Видеонаблюдение» можно узнать в любом центре продаж и обслуживания, по бесплатному телефону горячей линии «Ростелекома» 8-800-450-0-150 или на сайте компании.