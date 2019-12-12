«Ростелеком» обеспечил 23 объекта РТРС во Владимирской области высокоскоростным интернетом

«Ростелеком» обеспечил 23 объекта ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) во Владимирской области высокоскоростным интернетом. Цифровой провайдер проложил более 240 км оптоволокна в 13 районах области, в их числе Гусь-Хрустальный, Ковровский, Гороховецкий, Александровский и другие.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Высокоскоростные волоконно-оптические линии связи, подведенные к сети РТРС, гарантируют качественную доставку теле- и радиовещательного сигнала по всей области. Владимирский филиал «Ростелекома» обладает большим опытом эксплуатации магистральных сетей связи и уверенно справился с этой важной государственной задачей. Работы завершены в рекордно короткие сроки при постоянном контроле качества. Главным же итогом проекта стало то, что жители даже самых удаленных сел и деревень смогут смотреть телевизионные передачи в отличном цифровом качестве».

Напомним, Правительство РФ определило «Ростелеком» единственным исполнителем по подключению социально значимых объектов, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, к интернету по беспроводной технологии широкополосного доступа, в том числе с использованием инфраструктуры РТРС. Доступ в интернет будет обеспечен для фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, органов госвласти и местного самоуправления, пожарных частей и постов, участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и других.

Более подробную информацию об услугах «Ростелекома» можно узнать на сайте, по телефону 8-800-1000-800 и в офисах обслуживания компании.