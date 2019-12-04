«Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» предупреждает: строго соблюдайте правила эксплуатации при использовании РИСЭ!

Филиал «Владимирэнерго» призывает потребителей Владимирской области соблюдать меры безопасности при подключении резервных источников электроснабжения (РИСЭ) (дизель – генераторы и др.).

Несанкционированное и самовольное присоединение РИСЭ к внутренним (внутридомовым) сетям электроснабжения влечет за собой угрозу поражения электрическим током сотрудников энергокомпании, производящих работы на внешней сети электроснабжения, а также может привести к гибели самих владельцев резервных источников электроснабжения.

Владимирэнерго напоминает:

— эксплуатация резервных источников электроснабжения, включая переносные и передвижные электростанции, должна проводиться в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 года № 6, и учитывать дополнительные требования к ним, изложенные в документации завода-изготовителя, государственных стандартах, правилах безопасности;

— РИСЭ и вспомогательное оборудование к ним, в том числе иностранного производства, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь российские сертификаты соответствия и применяться только в соответствии с их назначением, указанным в паспорте;

— не допускается самовольное подключение РИСЭ к внутренним (внутридомовым) сетям электроснабжения;

— подключение РИСЭ должно осуществляться по заранее разработанным схемам, исключающим ошибочную подачу напряжения от РИСЭ во внешние сети электроснабжения;

— РИСЭ должны подвергаться периодической проверке не реже одного раза в 6 месяцев, техническому обслуживанию, испытаниям и измерениям, планово-предупредительным ремонтам в соответствии с указаниями заводов-изготовителей.

Осуществлять подключение РИСЭ должен эксплуатирующий сеть электротехнический персонал, прошедший инструктаж по охране труда и имеющий III группу по электробезопасности, или персонал специализированных организаций.

Не забывайте, что нарушая нормативные требования по подключению резервных источников электроснабжения к внутренним сетям, вы подвергаете опасности свою жизнь и жизнь окружающих, а также можете нарушить электроснабжение других потребителей.

Информацию о подключении и регистрации РИСЭ можно получить по телефону Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-50-50-115, а также телефонам Офисов обслуживания потребителей Владимирэнерго:

∙ Центр по обслуживанию потребителей, расположенный по адресу: 600016, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д.91, 8 (4922) 47-03-62, 8 (4922) 40-61-14, 8 (4922) 40-61-15 (обслуживает Камешковский, Петушинский, Собинский, Суздальский и Судогодский районы)

∙ пункты по работе с потребителями «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго», размещенные по адресам: