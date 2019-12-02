Роспотребнадзор сурово наказал магазин за просроченного цыпленка

Просроченный цыпленок превратился для недобросовестных торговцев в крупный штраф. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, за несвежий товар оштрафован один из супермаркетов «Дикси», расположенный во Владимирский области. Где именно, в ведомстве не уточняют.

На реализацию цыпленка-бройлера с истекшим сроком годности пожаловался покупатель. Факт приобретения просрочки он подтвердил кассовым чеком, а также маркировочным ярлыком изготовителя на приобретенную продукцию.

За просрочку магазин заплатит 100 000 рублей.

За грубое нарушение сетевик был привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 100 тысяч рублей. Общество обратилось в суд с просьбой об отмене постановления, однако Арбитражный суд Владимирской области в удовлетворении требований отказал.

Ранее «Призыв» сообщал, что сетевые магазины Владимирской области ждет масштабная проверка. В рейды намерены выйти активисты проекта «Народный контроль» и по итогам составить рейтинг качества торговых точек региона.

Ольга Ефремова

Фото: eater.com