Рецидивист спровоцировал пожар, чтобы скрыть убийство

Погибший на пожаре в Собинском районе пенсионер был убит. Под подозрением 24-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Сейчас он заключен под стражу. Преступление произошло 8 декабря. В этот день молодой человек в состоянии алкогольного опьянения пришел в квартиру пенсионера в поисках молодой девушки. Ее там не оказалось, а между мужчинами разгорелся конфликт. Парень несколько раз ударил пенсионера ножом в шею.

Чтобы скрыть следы преступления, преступник поджег вещи в квартире и скрылся.

Убегая, он выбросил ключи и орудие убийства. Соседи пенсионера во время вызвали пожарных. Огонь не успел распространиться на другие квартиры.

Подозреваемый в убийстве и поджоге был задержан на следующий день после совершения преступления.

Ранее «Призыв» сообщал, что жителя Александрова осудили за кровавую расправу в бане. Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ольга Ефремова

Фото: revizornews.ru