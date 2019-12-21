Ретросклад с выставкой советских вещей заработал в тестовом режиме

Ретросклад у железнодорожного вокзала во Владимире заработал в тестовом режиме. Выставочный зал с вещами прошлого века будет открыт по будням с 11 до 19 часов. Сейчас вход для посетителей бесплатный. Совсем скоро на странице склада в соцестях появится расписание с экскурсиями и мастер-классами. По словам его владельцев, экспозиция будет постоянно обновляться. Вещи здесь собирались годами. Завозились со всей страны. Экспонаты будут интересны всем поколениям. Рожденные в СССР в этих стенах поностальгируют по советскому прошлому, а молодежь сможет оценить стиль жизни их бабушек и дедушек, посмотреть, в какие игрушки играли их родители задолго до появления сотовых телефонов и планшетов.

Выставочный зал находится по адресу Вокзальная, 6.

Экспозиция достаточно масштабная. Вещи здесь представлены не в одном экземпляре, а целой коллекцией старинных сундуков, чугунков, прялок, утюгов. Есть широкая линейка ретрокамер, пленочных фотоаппаратов, радиоприёмников. Всё это собрано в разных тематических уголках склада.

— Одна из задач выставочного склада – познакомить людей с историей нашей страны, — рассказал «Призыву» Тимофей Козин, владелец ретросклада. – Все экспонаты для меня дороги. Например, вот этот мотоцикл приехал к нам из Краснодарского края. Он принадлежал ветерану Великой Отечественной войны. Сейчас у нас на территории склада проходят съемки фильма «Ванька» и актер Сергей Холмогоров подарил нам стул, который прежде стоял в НКВД.

Ещё склад интересен тем, что здесь имеется отличная фотозона, стилизованная под советскую квартиру, с бумажными обоями, старым телевизором, настенными коврами и ёлочкой.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Суздале возобновились съёмки многосерийного фильма «Угрюм-река».

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»