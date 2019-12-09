Решение WADА затронет владимирских спортсменов

Решение WADА отстранить российских спортсменов от крупнейших соревнований на четыре года затронет интересы владимирских атлетов. По данным регионального департамента по физической культуре и спорту, в настоящий момент сразу 144 человека из нашей области представлены в различных сборных командах страны. Все они рискуют оказаться за бортом большого спорта. Исполком Всемирного антидопингового агентства решил оставить сборную России без Олимпийских игр и чемпионатов мира. И это настоящий удар для «чистых» спортсменов. — В настоящее время 144 спортсмена в списках различных сборных страны: это взрослые атлеты, юноши и юниоры. 50 человек занимаются олимпийскими видами спорта. В нашем регионе есть перспективные гимнасты, борцы, боксеры. Эти люди готовятся к Олимпиаде в Лондоне, — пояснил «Призыву» директор департамента по физической культуре и спорту Алексей Сипач. — И если ребят не допустят до участия в соревнованиях, это будет для них трагедией. Но все наши ребята, кандидаты в команды, регулярно проходят проверки, и претензий к ним нет. Посмотрим, 11 декабря я еду на коллегию Министерства спорта. Возможно, получится получить ответы на все вопросы.

Среди спортсменов из Владимирской области, самый большой шанс поехать на Олимпиаду в Лондон имеет Абуязид Манцигов. В этом году наш атлет впервые в истории регионального спорта выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе. 26-летний спортсмен отличился в весе до 72 кг.

— У спортсмена очень короткая жизнь. И мое мнение, что надо обязательно выступать. Пусть даже под нейтральным флагом. Все знают, из какой страны человек, — говорит тренер Абуязида Манцигова Надир Магомедов. — «Чистые» спортсмены не должны страдать из-за ошибок других. Спорт должен быть чистым.

144 спортсмена из Владимирской области могут лишиться возможности показать себя.

К Олимпиаде готовятся и наши гимнасты. «Серебро» чемпионата мира в командном многоборье в этом году завоевала Анастасия Агафонова. И она, по словам тренеров, имеет прекрасный шанс отобраться на игры четырехлетия. Готовятся поехать в Лондон и наши мужчины. — Кроме Анастасии Агафоновой, у нас, как минимум, четыре претендента на места в национальной команде страны. В списках есть и Кирилл Прокопьев, и Алексей Ростов, и Илья Кибартас, и Александр Карцев. Все они могут попасть в команду нашей страны и поехать на Олимпиаду. Решение WADA может сказаться на карьере этих ребят, — пояснил «Призыву» директор СДЮШОР по спортивной гимнастике Виталий Иванчук. — Но это не значит, что надо сдаваться и опускать руки. В спорте мы встали в противовес США, и это многим не нравится. Они хотят нас сломать, но мы должны сжать зубы и стать только сильнее! Надо будет работать в два раза больше.

По аналогии с дефолтом 1998 года, этот понедельник уже назвали для российского спорта «черным». Решение антидопингового агентства рушит надежды сотен спортсменов, которые всю жизнь шли к своей мечте. Единственная возможность поехать на главные старты четырехлетия будет у атлетов с чистой допинговой историей. При этом выступать они смогут только в нейтральном статусе, без флага и гимна.

Что такое быть на грани отстранения от мечты, хорошо знает гимнаст Николай Куксенков.

Перед играми в Рио-де-Жанейро спортсмен до конца не был уверен, поедет он на Олимпиаду или нет. За один год нашего гимнаста обвинили в употреблении допинга, дисквалифицировали, реабилитировали, сделали капитаном сборной страны. На играх он поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета. Сейчас всем диванным экспертам Николай говорит: нашим спортсменам нужна поддержка. И если у ребят будет шанс поехать на игры под нейтральным флагом, его надо использовать. — Это ужасное решение, от которого страдают спортсмены. Теряется смысл олимпийского движения. Сейчас диванные болельщики скажут, что надо бойкотировать Олимпиаду и не выступать под нейтральным флагом. А если спортсмен шел к этому 20 лет, что тогда? Это мечта! — говорит Николай Куксенков. — Сейчас надо продолжать тренироваться. Те, кто не виноват, должны выступать. Это какая-то политическая игра, заложниками которой стали спортсмены. Надо ехать и выигрывать «золото».

Российские спортсмены уже лишались права выступать под флагом страны. На Олимпиаду в Пхёнчхан отправилась команда олимпийских атлетов из России. Несмотря на это, наши болельщики поддержали ребят. А когда сборная страны по хоккею выиграла «золото», вся арена была раскрашена в цвета триколора. Под своды Дворца спорта поднимался нейтральный флаг, но мы все слышали, какой гимн поют наши ребята и трибуны. Ранее «Призыв» сообщал, что муромский лыжник взял «золото» этапа Кубка мира в Норвегии. Полина Тарбеева

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