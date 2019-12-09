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Решение WADА затронет владимирских спортсменов

Наших атлетов могут отстранить от соревнований

Решение WADА отстранить российских спортсменов от крупнейших соревнований на четыре года затронет интересы владимирских атлетов. По данным регионального департамента по физической культуре и спорту, в настоящий момент сразу 144 человека из нашей области представлены в различных сборных командах страны. Все они рискуют оказаться за бортом большого спорта. Исполком Всемирного антидопингового агентства решил оставить сборную России без Олимпийских игр и чемпионатов мира. И это настоящий удар для «чистых» спортсменов.

В настоящее время 144 спортсмена в списках различных сборных страны: это взрослые атлеты, юноши и юниоры. 50 человек занимаются олимпийскими видами спорта. В нашем регионе есть перспективные гимнасты, борцы, боксеры. Эти люди готовятся к Олимпиаде в Лондоне, — пояснил «Призыву» директор департамента по физической культуре и спорту Алексей Сипач. — И если ребят не допустят до участия в соревнованиях, это будет для них трагедией. Но все наши ребята, кандидаты в команды, регулярно проходят проверки, и претензий к ним нет. Посмотрим, 11 декабря я еду на коллегию Министерства спорта. Возможно, получится получить ответы на все вопросы.

Среди спортсменов из Владимирской области, самый большой шанс поехать на Олимпиаду в Лондон имеет Абуязид Манцигов. В этом году наш атлет впервые в истории регионального спорта выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе. 26-летний спортсмен отличился в весе до 72 кг.

У спортсмена очень короткая жизнь. И мое мнение, что надо обязательно выступать. Пусть даже под нейтральным флагом. Все знают, из какой страны человек, — говорит тренер Абуязида Манцигова Надир Магомедов. — «Чистые» спортсмены не должны страдать из-за ошибок других. Спорт должен быть чистым.

144 спортсмена из Владимирской области могут лишиться возможности показать себя.

К Олимпиаде готовятся и наши гимнасты. «Серебро» чемпионата мира в командном многоборье в этом году завоевала Анастасия Агафонова. И она, по словам тренеров, имеет прекрасный шанс отобраться на игры четырехлетия. Готовятся поехать в Лондон и наши мужчины.

Кроме Анастасии Агафоновой, у нас, как минимум, четыре претендента на места в национальной команде страны. В списках есть и Кирилл Прокопьев, и Алексей Ростов, и Илья Кибартас, и Александр Карцев. Все они могут попасть в команду нашей страны и поехать на Олимпиаду. Решение WADA может сказаться на карьере этих ребят, — пояснил «Призыву» директор СДЮШОР по спортивной гимнастике Виталий Иванчук. — Но это не значит, что надо сдаваться и опускать руки. В спорте мы встали в противовес США, и это многим не нравится. Они хотят нас сломать, но мы должны сжать зубы и стать только сильнее! Надо будет работать в два раза больше.

Абуязид Манцигов. Фото «Призыва»

По аналогии с дефолтом 1998 года, этот понедельник уже назвали для российского спорта «черным». Решение антидопингового агентства рушит надежды сотен спортсменов, которые всю жизнь шли к своей мечте. Единственная возможность поехать на главные старты четырехлетия будет у атлетов с чистой допинговой историей. При этом выступать они смогут только в нейтральном статусе, без флага и гимна.

Что такое быть на грани отстранения от мечты, хорошо знает гимнаст Николай Куксенков.

Перед играми в Рио-де-Жанейро спортсмен до конца не был уверен, поедет он на Олимпиаду или нет. За один год нашего гимнаста обвинили в употреблении допинга, дисквалифицировали, реабилитировали, сделали капитаном сборной страны. На играх он поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета. Сейчас всем диванным экспертам Николай говорит: нашим спортсменам нужна поддержка. И если у ребят будет шанс поехать на игры под нейтральным флагом, его надо использовать.

Это ужасное решение, от которого страдают спортсмены. Теряется смысл олимпийского движения. Сейчас диванные болельщики скажут, что надо бойкотировать Олимпиаду и не выступать под нейтральным флагом. А если спортсмен шел к этому 20 лет, что тогда? Это мечта! — говорит Николай Куксенков. — Сейчас надо продолжать тренироваться. Те, кто не виноват, должны выступать. Это какая-то политическая игра, заложниками которой стали спортсмены. Надо ехать и выигрывать «золото».

Николай Куксенков. Фото: cska.ru

Российские спортсмены уже лишались права выступать под флагом страны. На Олимпиаду в Пхёнчхан отправилась команда олимпийских атлетов из России. Несмотря на это, наши болельщики поддержали ребят. А когда сборная страны по хоккею выиграла «золото», вся арена была раскрашена в цвета триколора. Под своды Дворца спорта поднимался нейтральный флаг, но мы все слышали, какой гимн поют наши ребята и трибуны.

Ранее «Призыв» сообщал, что муромский лыжник взял «золото» этапа Кубка мира в Норвегии.

Полина Тарбеева

Коллаж «Призыва» 
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