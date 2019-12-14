Ремонт в Покрове перенесли на 2023 год

Федеральные дорожники оставят трассу в черте города Покрова в покое на ближайшие три года. Это было решено на рабочей комиссии, в котрой участвовали руководители Упрдора, Петушинского района и общественники. До 2023 года будет решено, строить ли объездную дорогу вокруг Покрова или все же проводить реконструкцию имеющейся с ликвидацией основных перекрестков в центре города.

В нынешнем году федеральные дорожники проводили работы на подходах к Покрову со стороны Владимира.

Сейчас дорожные работы ведутся около покровской автостанции и в районе посёлка Нагорный. Разделены встречные потоки, тем самым исключив опасные развороты водителей-нарушителей и не менее рискованные манёвры пешеходов. Расширена проезжая часть, построены надземные переходы и разворотные петли.

Алексей Борисов, начальник Упрдор «Москва-Нижний Новгород»:

Работа в Покрове ведётся давно. В 2015 году начали делать.

Первоначальные договоренности и с жителями, и с заинтересованными лицами был подписан протокол. Потом все поменяли.

Но теперь находим компромиссный вариант. Для города Покрова два километра мы оставляем пока в покое.

Это так называемый седьмой этап работ. Относим его на 23-ий год.

Мы уже отрегулировали все фазы светофоров. Поставим еще два модульных перехода до конца года.

Как «Призыв» сообщал ранее, жители Покрова выходили на разрешённый властями митинг, чтобы обратиться к федеральным дорожникам и убедить их внести изменения в схему реконструкции. Жители настаивают на строительстве объездной дороги, которая смогла бы разгрузить центральную улицу от транзитного транспорта.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»