Ремейк «Джентльменов удачи» сняли в Коврове

Ковровский ремейк «Джентльменов удачи», опубликованный десять дней назад, взорвал соцсети Владимирской области. За сутки участники перевоплощения стали популярными. Ролик оценили тысячи человек, сотни сделали репост. При этом никаких подробностей косплея из города оружейников до последнего времени не было.

Участники действа долго хранили молчание. Кто они, а главное, зачем сняли фрагмент одной из самых популярных советских комедий, удалось узнать редакции «Призыва». Мы нашли режиссера, постановщика и оператора знаменитой сцены, в которой герой Савелия Крамарова пристает к девушке. Оказалось, что ремейк снимали на конкурс.

— Мои родители работают в конструкторском бюро. И там объявили конкурс кинематографических пародий. Надо было снять видео до трех минут по известному фильму или сериалу. Ремейк должен был быть максимально приближен к оригиналу. И антураж, и сюжет. По регламенту 80% текста должны были совпадать, — пояснила «Призыву» Светлана Евдокимова. — Мы сняли сразу три фрагмента: два из «Джентльменов удачи» и один из «Кавказской пленницы». В главных ролях мой муж и мои друзья.

Все отрывки сняли на телефон.

Работали актеры профессионально, на каждую сцену ушло по нескольку дублей. Старались раскадровать эпизод с разных ракурсов. Косплеерам повезло и с погодой. В условиях, когда в декабре снега в буквальном смысле не допросишься, они, что называется, успели. Вышли в город, как только улицы немного замело.

— Мы рисковали: выйти на мороз в колготках мальчишкам в людное место было непросто. Рады, что их оценили по достоинству, — рассказывает Светлана. — Не ожидали такой реакции. Это был настоящий хайп.

Что касается конкурса, то в результате популярный фрагмент «Ну и дура!» занял первое место. И если в социальных сетях был опубликован только тизер, то у нас есть возможность впервые показать полную версию ковровских «Джентльменов удачи».

В прошлом году Светлана тоже помогла своим родителям победить. Тогда для конкурса нужно было оживить картину. Семья заняла первое место благодаря творению голландского живописца Яна Вермеера «Девушка с жемчужной серьгой».

Получать призы перед Новым годом для дружной съемочной группы хорошая традиция. «Джентльменов удачи» наградили сертификатом магазина цифровой и бытовой техники. При желании, можно будет обновить оборудование.

Ранее «Призыв» сообщал, какие фильмы снимали в Ковровском районе.

Полина Тарбеева

Фото и видео Светланы Евдокимовой