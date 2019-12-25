Реконструкция стадиона «Торпедо» начнется в следующем году

Спортивный комплекс «Торпедо» ожидает масштабное преображение. Реконструкция стартует в следующем году и продлится несколько лет. На данный момент разработана архитектурно-планировочная концепция обновления стадиона и территории. В ближайшее время ее рассмотрят на градостроительном совете при губернаторе Владимирской области. Предполагается, что первый этап работ начнется в августе следующего года. Начнется ремонт с центральной лестницы и восточной трибуны. Их обещают привести в порядок.
Работы будут проходить поэтапно.
Второй этап реконструкции предполагает ремонт южной трибуны стадиона с подтрибунными помещениями и административно-бытового корпуса. Дальше займутся западной и северной трибунами. И только потом футбольным полем с прилегающими беговыми дорожками и легкоатлетическими секторами. Преобразить обещают тренировочное поле с искусственным покрытием и здание дворца спорта «Лидер».
Ранее «Призыв» сообщал, что решение WADА затронет владимирских спортсменов.
Полина Тарбеева
Фото пресс-службы администрации Владимирской области
Обсуждение 1
После чемпионата мира, когда мы увидели, какие могут быть спортивные арены, на наш стадион не хочется ходить. Хотя он расположен в прекрасном месте, и если его до ума довести, то будет хорошо… еще бы играть не во второй лиге…