Реконструкция стадиона «Торпедо» начнется в следующем году

Спортивный комплекс «Торпедо» ожидает масштабное преображение. Реконструкция стартует в следующем году и продлится несколько лет. На данный момент разработана архитектурно-планировочная концепция обновления стадиона и территории. В ближайшее время ее рассмотрят на градостроительном совете при губернаторе Владимирской области. Предполагается, что первый этап работ начнется в августе следующего года. Начнется ремонт с центральной лестницы и восточной трибуны. Их обещают привести в порядок.

Работы будут проходить поэтапно.

Второй этап реконструкции предполагает ремонт южной трибуны стадиона с подтрибунными помещениями и административно-бытового корпуса. Дальше займутся западной и северной трибунами. И только потом футбольным полем с прилегающими беговыми дорожками и легкоатлетическими секторами. Преобразить обещают тренировочное поле с искусственным покрытием и здание дворца спорта «Лидер».

Ранее «Призыв» сообщал, что решение WADА затронет владимирских спортсменов.

Полина Тарбеева

Фото пресс-службы администрации Владимирской области