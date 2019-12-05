Регион получит из федерального бюджета 781 миллион рублей

Правительство России определилось с регионами, которые получат гранты из федерального бюджета за эффективность работы. В список попала и Владимирская область. Нашему региону будет выделено 781 млн рублей. Деньги будут направлены на развитие социальной сферы, сообщает пресс-служба областной администрации. Из наших географических соседей гранты получили только Нижегородская (1,1 млрд рублей) и Рязанская (803 млн) области.

Деньги пойдут на развитие социальной сферы.

Распоряжение о поощрении 50 регионов страны подписал Дмитрий Медведев. На эти цели выделено 45 млрд рублей. Владимирская область уже получала федеральный грант в размере 332 миллионов рублей в 2017 году. Тогда регион отметили за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала.

Ранее «Призыв» сообщал, что молодая мама из Владимирской области заняла первое место в федеральном образовательном проекте по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Женщине вручили грант в размере 100 тысяч рублей на открытие кинологического центра.

Ольга Ефремова

Фото: inlobnya.ru