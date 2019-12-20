Ребенок устал учиться: причины и выход

Декабрь. Снега нет. Праздник не чувствуется. Даже взрослые пребывают в грусти и усталости. Что же говорить о детях, которые затемно уходят из дома и затемно возвращаются, ежедневно проходя квест из многочисленных секций, репетиторов и, конечно, уроков. Возвращаются, чтобы сесть за домашнее задание. И родители удивляются: почему же погас огонек жажды познания в детских глазах и где выискать в плотном расписании ребенка место для очередной секции? Не кажется ли, что пора остановиться и разобраться в происходящем? Как поддержать ребенка в период переутомления, что разрешить, а от чего следует отказаться? Что советуют профессионалы? О чем мечтают дети, когда нет сил? Мы обсудили проблему утомляемости со специалистами, родителями, детьми и учителями. Читайте и делайте выводы.

Три причины утомляемости

Организатор тренингов для родителей школьников, автор проекта «Наука — не мука, школа – не приговор» и мама шестерых детей Мария Шпилевич считает, что существует три причины усталости.

Причина № 1: природу не обманешь

Первая причина связана с физиологией человека, соблюдением режима труда и отдыха. И она не зависит ни от повышенной нагрузки, ни от программы. Есть два месяца в году, когда дети реально устают учиться. Это декабрь и конец апреля. Представьте себе: взрослый человек работает, ему положен отпуск. Отпуск придумывается не просто так, а чтобы отдохнуть. То же самое происходит и с детьми: в сентябре они начинают работать, в декабре у них накапливается усталость, им реально становится тяжело, им требуется отдых. Второй этап усталости — апрель-май, ситуация повторяется. На новогодних каникулах дети отдохнули, потом снова учатся и вновь накапливается усталость.

Что делать?

Во-первых, ребенку нужно пересмотреть режим дня! Его нужно выгуливать, забирать гаджеты, чтобы организм физически отдыхал, ноги ходили, глаза отдыхали. Больше активного отдыха, меньше лежания с телефоном и сидения за компьютером.

Во-вторых, в начале ноября (апреля) нужно начать давать ребенку витамины (проконсультируйтесь с врачом). В семье своим детям я даю глицин и витамин D, можно подключить магний.

Причина № 2: осторожно, перегрузка!

Вторая причина самая распространенная – перегруз учебной деятельностью. Это я могу сказать на примере той статистики, которую мы собираем с участниц нашего марафона (а его прошло уже более 200 человек). Примерно 98,9% мам, которых мы спрашивали о режиме работы ребенка в течение недели, говорили и писали следующее: ребенок в течение дня много раз, как я говорю, «превращается в ученика». Поясню: в школе он ученик, в музыкальной школе или у репетитора ребенок снова ученик, пришел домой – учит уроки. И вечером он просто падает без сил, у него столько кружков, дополнительных к школе, что он устает учиться. Родители говорят, что ребенок ненавидит школу. Нет, просто он целый день учится, а это для него очень тяжело.

Однажды на консультацию ко мне из Коврова приехала семья, я спросила родителей про дополнительные задания. Мама, очень воодушевленная и гордая, ответила: «Сын ходит на 8 кружков, мы хотели еще пойти на 9-й, но у нас времени на него не хватает». Эта мама – яркий пример того, как сейчас взрослые загружают детей разными дополнительными заданиями.

Педагогическая наука и нормальная возрастная физиология говорит о том, что для ребенка оптимальный режим – 1 кружок в день, не больше. Идеально, если у него просто один кружок. Если ребенок очень активный и потянет два кружка в неделю, хорошо.

Что делать?

Родителям надо сесть с листком бумаги и посчитать, сколько раз в день ребенок учится: школа, домашнее задание, репетиторы, кружки. Если получаем цифру 3, это нормально. Если ребенок становится учеником 4-5-6 раз в день, то налицо явный перегруз. Безжалостно надо отменить лишнее. Здоровье вашего ребенка дороже, чем лишний поход в секцию!

Причина № 3: говорите меньше про школу!

Третья причина усталости лежит на поверхности, но часто ее не замечают. Это семейная ситуация, особенно когда касается поведения мамы в семье. Итак, ребенок встал утром, если мама дома и провожает его, она начинает говорить про школу: «Ты руку тяни! Будут спрашивать, отвечай! Слушай внимательно! К учительнице подойди!» Все утро она капает на мозги, что ему делать в школе.

Ребенок приходит из школы, не успевает переступить порог дома, мама ему звонит по телефону или встречает и начинается: «Ну что, в школе как дела? Какие отметки получил? А что сказала учительница? Что давали на завтрак? Какое домашнее задание?» Ребенок слышит снова про школу. Пошел он потом в секцию, кружок, мама его забирает или снова звонит. И что делает мама? Правильно, она снова говорит про школу: «Давай быстрее домой, нам надо уроки делать. Сколько и чего задали? Ты какие-то уроки вообще сделал? Делай на черновик, я приеду/посмотрю/проверю».

Когда бедный ребенок приходит домой, ему нужно садиться делать уроки, мама снова: «Что ты написал? Что задали?» Они делают уроки, потом ужин. А потом снова начинается: «Собирай портфель на завтра. А что учительница сказала? Ах, золотой картон принести? А где я его возьму?»

Мария Шпилевич обращает внимание родителей:

— Следите за своими разговорами! Сами того не замечая, вы 24 часа в сутки разговариваете о школе! Я понимаю, почему детям не хочется учиться, да их уже тошнит от школы и уроков. Да рехнуться можно, честное слово! Возникает элементарная эмоциональная усталость от все этой ситуации.

Это выглядит примерно также, если бы наши мужья или родственники все время (с утра до вечера, месяцами) разговаривали с нами об автомобильных двигателях (детали, поршни, бензонасос). Я бы выгнала мужа из дома, потому что так жить невозможно! А наши дети постоянно живут в такой истории.

Что делать?

Необходимо перестать говорить о школе и сдерживать себя. Дать такой совет легко, воплотить в жизнь трудно. Мария рекомендует делать следующее: для обсуждения школьных вопросов должно быть строго определенное время. И его определяет не мама, не папа, не ребенок.

Это время установлено автоматически с момента похода ребенка в школу, оно называется «выполнение домашнего задания». Когда ребенок начинает делать домашнее задание, это время для того, чтобы поговорить о школе. Пытайте, интересуйтесь, задавайте любые вопросы. Сел ребенок делать уроки – спрашиваем, закончил домашнее задание – про школу больше не говорим. Ребенок переступил порог дома, не надо о школе, спросите лучше его: «Как у тебя настроение?»

— Прислушаетесь к этому совету, — призывает Мария, — и через две недели не узнаете своего ребенка! Он изменится. Снимется также большое напряжение в отношении выполнения домашнего задания, за уроки он будет усаживаться легче.

Приучайте к самостоятельности, но контролируйте

Елена Калинина, психолог МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр» города Владимира считает, что желание и интерес к учебе нельзя привить насильно. Всегда надо искать причину потери желания учиться, вычленяя, как давно это произошло:

— За 25-летнюю практику родители ни разу не обращались ко мне с проблемой — ребенок устал учиться. Обычно родителей волнует следующее: ребенок не хочет идти в школу, не хочет учить уроки, ленится, теряет интерес к учебе, — отмечает Елена.

Причины нежелания ребенка учится:

неусвоение программы школьного обучения (проблемы с развитием памяти, мышления, внимания, восприятия, соматические заболевания);

конфликты с педагогами;

отсутствие режима дня;

задержка в развитии волевой сферы;

ребенок не приучен преодолевать трудности.

Как правило, устают учиться дети, не усваивающие или с трудом усваивающие программный материал, а также соматически ослабленные. Желание родителей как можно больше дать ребенку в плане развития, занять все свободное время ребенка, в том числе субботу и воскресенье, приводит к усталости. И, как следствие, появляется нежелание ходить в школу.

Причиной неуспеваемости может выступать и легкость в усвоении учебного материала. Такие дети хорошо учились в начальной школе и привыкли к достижению результата малыми усилиями. В среднем и старшем звене они понимают услышанное на уроках, но не стараются выполнять домашнюю работу. Особенно заметно это становится в старших классах, когда значительный объем подлежащего усвоению материала приходится осваивать самостоятельно.

Подростковый возраст может стать причиной неуспеваемости в силу психофизиологических изменений. В данном возрасте учеба порой отходит на второй план, а на первом месте становится общение со сверстниками.

Приходится сталкиваться со случаями, когда ни мама, ни папа не испытывают ни малейшей тяги к интеллектуальной работе, а от своего ребенка ждут ощутимых успехов в учебе, забывая о том, что ребенок – это зеркало семьи. Ну вы хоть книжку в руки возьмите!

Что делать?

Чтобы помочь детям с низкой учебной мотивацией, нужен конструктивный диалог родителей и педагогов. Родитель может видеть истинную картину успеваемости своего ребенка, нужно поддерживать контакт с классным руководителем и не ждать, когда ситуация зайдет слишком далеко, а школа вынуждена будет об этом информировать. Школьный психолог может быть посредником в организации такого взаимодействия. Он может помочь выявить причины, организовать коррекционную помощь, рекомендовать обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию для определения адаптированной образовательной программы.

Задача родителей — организовать режим дня, рабочее место, выработать привычки обязательного выполнения домашнего задания, приучить к самостоятельности, но обеспечить контроль за выполнением уроков. Родители порой допускают две крайности: первая — чрезмерная опека, вторая — полное отсутствие помощи и контроля. Во всем хороша «золотая середина»! Если ребенку трудно, помогите ему, но при этом возьмите на себя только то, что он не может выполнить сам, остальное предоставьте ему самому.

И помните: продолжительность работы ребенка по выполнению домашних заданий должна быть такой:

во 2-3-м классе — 1,5 часа;

в 4-5-м классе — 2 часа;

в 6-8-м классе — 2,5 часа;

в 9-11-м классе — до 3,5 часа.

Иногда оставить дома

«Призыв» пообщался с учениками разного возраста. Конечно, чем старше классы, тем нагрузка больше, учиться приходится круглосуточно. Мы спросили, о чем мечтаешь, когда ты устал? И вот наш рейтинг:

Гулять и играть (так отвечали дети 3 – 8-го класса);

Спать и есть (9 — 11-го класса);

Остаться дома с мамой, пойти в кино с друзьями, забыв про школу, уроки, репетиторов. Мама или кино – тоже зависит от возраста.

Учителя говорят, что по многим детям уже в начале ноября и апреля видно, что все: батарейки сели, механизм заскрипел. У одиннадцатиклассников заряд и раньше заканчивается, потому что, кроме уроков, у них репетиторы и курсы каждый день и еще высокая психологическая нагрузка. Поразительно, но открыто никто из учителей не захотел комментировать сложившуюся ситуацию.

— Ты же понимаешь, что мы должны детям и родителям говорить правильные вещи: соблюдайте режим, не перегружайте секциями, кружками, репетиторами, не давите на ребенка. В 1-м и 2-м классе некоторым детям нужно поспать днем, а некоторым старшеклассникам, вернувшись из школы в 4-5 часов или от репетитора в 7-8 вечера, нужен тоже сон элементарно. 2-3 часа сна дают отдых мозгам, а потом они садятся за уроки до полуночи и позже. И так каждый день… Кто-то из родителей пишет записку на 1-2 дня, якобы приболел ребенок, но просто оставляют дома, перевести дух, и мы закрываем на это глаза. Кто-то из детей прогуливает субботы. Мы все понимаем, самим тяжело и хочется порой остаться дома. Главное, чтобы ребенок осознавал, что это передышка, не система, и у него не было провалов в обучении, — поделился один из педагогов на правах анонимности.

После всего этого остается только один вопрос: зачем эти издевательства, если качество современного образования и его эффективность под большим вопросом? У системы явные сбои.

Отдыхать в движении

Лилия Никашкина и ее дочь Настя отдыхают от школы, развлекаясь. Для Насти самый лучший отдых – движение.

— Мы с мамой в выходные забываем про школу, едем в театр, на танцы, в кафе, батутный центр или просто гуляем, — рассказывает девочка. — А мои подружки иногда днем спят. А я спать днем не люблю.

У мамы Лилии подход к своим детям разный:

— Настя так устает морально в школе, что самый лучший отдых для нее – физическая деятельность. Ей надо пар выпустить, набегаться, напрыгаться. Мы живем в Радужном, на развлечения приезжаем во Владимир. Часто, когда возвращаемся обратно, дочь спит в машине, умаявшись.

А старшему сыну я иногда писала записки, оставляла дома. Он подтягивал материал, просто отдыхал. Он у меня мальчик самостоятельный, ответственный, я ему доверяла, знала, что проблем не будет. Летом он поступил в вуз, теперь сам, без мамы будет свой учебный процесс контролировать. Но я думаю, что в начальной школе и среднем звене надо поаккуратнее с тем, чтобы оставлять детей дома, это может отрицательно сказаться на учебе и мотивации.

Какое бы решение и метод вы для себя и своего ребенка не выбрали, надеемся, что советы специалистов и родителей помогут. И уже со следующей четверти вашему ребенку будет проще садиться за уроки и ходить в школу.

Елена Середина

Заглавное фото: tvgazete.com