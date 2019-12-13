Ребенок сломал бедро в детском саду

Воспитанник одного из детских садов Мурома сломал бедро. Случилось это прямо на глазах воспитателя. Мальчик споткнулся о задранный кусок линолеума, упал и почувствовал сильную боль в ноге. Приехавшие на место медики доставили ребенка в больницу, где у него был диагностирован перелом бедра. По заключению судебно-медицинского исследования травма причинила тяжкий вред здоровью. Ребенок стал менее активным, боится бегать, прыгать. Родители обратились в суд.

Семья требует от учреждения 300 тысяч рублей.

В эту сумму входит компенсация морального вреда, а также материальных расходов на лечение и восстановление ребёнка. По информации портала «Муром 24», накануне состоялось первое заседание суда. Оно прошло за закрытыми для прессы дверями. Известно, что на нем было решено привлечь к рассмотрению дела в качестве третьей стороны воспитателя, в присутствии которого ребёнок получил травму.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирская школьница получила ожог после игр со слаймом.

Ольга Ефремова

Фото barstoolsports.com