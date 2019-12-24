Разыскивается обвиняемый в убийстве молодой женщины

Разыскивается обвиняемый в убийстве 33-летней жительницы города Меленки. Трагедия произошла утром 23 декабря в подъезде дома. По версии следствия, ножевые ранения женщине нанес ее бывший муж. Она скончалась на месте до приезда «скорой помощи». У погибшей осталось двое маленьких детей. Мужчина скрылся с места преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

По обвинению в совершении особо тяжкого преступления разыскивается Иван Павлович Раззоренов, 1982 года рождения. Он вооружен ножом, может скрываться в лесу.

Следствие обращается к гражданам за содействием.

Имеющуюся информацию сообщайте по телефонам:

8(49247) 2-10-18 – следственный отдел по городу Муром (с дислокацией в городе Меленки)

8(4922) 47-29-42 – отдел криминалистики следственного управления СК России

8(4922) 77-81-31, 8(49247) 2-28-10 – дежурная служба УМВД по Владимирской области и ОМВД по Меленковскому району.

Ранее «Призыв» сообщал, что подозреваемому еще в одном резонансном убийстве назначена повторная психиатрическая экспертиза.

Елена Пляскина

Фото: time.kz