Развязки на «Пекинке» построят в 2020 году

Владимир ждет новый этап дорожных работ на «Пекинке». Уже в 2020 году начнется строительство поворотных петель на Куйбышева. Федеральная компания «Упрдор «Москва-Нижний Новгород» не отказалась насовсем от ликвидации перекрестков в микрорайоне Доброе. Вместо двух основных перекрестков с оживленным движением планируют сделать развязки с безопасными левыми поворотами.

Алексей Борисов, начальник Упрдора «Москва-Нижний Новгород»

Что касается черты города Владимира. Действительно, это сложный участок. Он проходит практически 20 километров в районе города.

Пришлось оставить ряд светофорных объектов. Отгонные левые повороты на Безыменского и Суздальском проспекте планируем выполнить в 2020 году. Завершим строительство в четвертом квартале.

Федеральные дорожники хотели закрыть перекресток Куйбышева-Безыменского уже в этом году. При этом подрядчик существенно расширил этот участок дороги, сделал безопасный съезд для левого поворота, освободив две полосы для движения прямо со стороны «Глобуса» в Москву. Но, по информации Упрдора, перекресток все равно тормозил скорость транзитного потока транспорта.

По подсчетам экспертов, налево на этом перекрестке поворачивают 1200 автомобилей в час.

Капитальный ремонт «Пекинки» должен быть завершен к концу декабря. По сути, осталось повесить дорожные знаки, выровнять обочины и завершить установку барьерного ограждения. Все работы проводятся. Отличной новостью в финале стало введение левого поворота на «Пекинке» в районе бульвара Иванова. Сначала дорожники поставили только светофор со стрелкой и возникла неразбериха. О чем «Призыв» сообщал здесь. Но после установки знаков над проезжей частью ситуация выправилась.

Одновременно подрядчики выполняют монтаж шести модульных надземных переходов на Лакина и Куйбышева. Седьмой переход в районе Безыменского поставят уже в 2020 году.

Анна Тумановская

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