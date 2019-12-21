Пятнистого оленя спасли из ледяной воды сотрудники госохотхозяйства

Самец пятнистого оленя спасался от стаи собак и провалился в Клязьму. Животное не смогло самостоятельно выбраться на берег из ледяной воды. Инцидент произошел в Собинском районе 16 декабря. Бедолагу в полынье заметил житель села Заречное. Александр Евстегнеев рыбачил в этих местах. Мужчине удалось связаться с сотрудниками охотничьего хозяйства. Они приехали на место ЧП и спасли оленя из ледяного плена.

— Мы сначала пытались подплыть к оленю на лодке, но течение нас сносило. Пришлось рисковать и ползти по льду, — рассказал «Призыву» сотрудник госохотхозяйства Александр Ермоленко, — Я понимал, что олень сильно замерз и долго он не протянет. Еще немного и оленя бы просто затянуло под лед.

Александр говорит, в эти минуты о себе думал меньше всего. Животное нужно было спасти. Когда подполз близко, удалось закинуть на шею оленя веревку. Потихоньку его вытащили из полыньи.

Оказавшись на берегу, олень не смог встать на ноги. Животное сильно замерзло и обессилило. Сотрудники госохотхозяйства остались его охранять. Им пришлось провести 3 часа на ветру. Когда животное восстановилось, оно смогло самостоятельно уйти в лес. Взрослый самец оказался спасен благодаря самоотверженным действиям человека.

Ранее «Призыв» сообщал, что спасатели вынесли из огня кота.

Полина Тарбеева

Фото предоставлены пресс-службой администрации Владимирской области

Видео Александра Евстегнеева