Пьяный отец дважды бросил на пол новорожденную дочь

Двухмесячная девочка попала в больницу, после того как ее дважды бросил на пол пьяный отец. Случилось это 14 декабря во Владимире. За медицинской помощью на следующий день после случившегося обратилась мама малышки. Состояние ребёнка резко ухудшилось. Сейчас новорожденной оказывают помощь. Врачи диагностировали у девочки травму головы.

Ребенок находится под наблюдением врачей.

В отношении отца малышки, 34-летнего местного жителя, возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. Следователь СК России ходатайствует перед судом об его аресте.

— Осуществляется взаимодействие с органами системы профилактики с целью определения дальнейшей тактики действий в интересах пострадавшего ребенка, создания условий безопасности жизни и здоровья малышки, — уточняет пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что суд вынес приговор матери, убившей полугодовалую дочку.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»