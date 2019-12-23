Проезд во Владимире избирательно подешевел

С 23 декабря в автобусах и троллейбусах Владимира, где действует безналичная система оплаты, можно экономить на билетах. Скидку в четыре рубля предлагает одна из крупных платежных систем «Visa». У владельцев транспортных карт, единых льготных карт и банковских карт с системами «Мир» и «Mastercard» такой возможности нет. Все эти пассажиры поедут по полной стоимости или по проездному, как и прежде.

В мэрии очень переживают, что подобная предновогодняя акция вызовет неразбериху в рядах пассажиров, особенно старшего поколения. Едва большую часть пенсионеров уговорили прийти оформить и потом получить новые безналичные льготные транспортные карты, как опять что-то необычное запустили. Сначала мэрия всех зазывала приобретать транспортные карты, а теперь скидку обещают за пользование банковскими. Так что, хотя и администрация высказала поддержку «Сбербанку» в проведении акции, но сомнения в ее успехе озвучила.

Проезд подешевеет только для тех, кто оплатит его картой «Visa».

В Сбербанке пока не дают подробностей акции. Подтверждают, что скидку имеют только пользователи карт «Visa» и уже с 23 декабря. Сроки ее проведения и причины обещают назвать чуть позже.

Как «Призыв» сообщал ранее, бумажные проездные для льготных категорий граждан больше продаваться не будут. Связано это с переходом на автоматизированную систему оплаты проезда в общественном транспорте Владимира.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»