Проезд в пригородных поездах подорожает

Тарифы на проезд в электричках вырастут в среднем на 5,5 % уже с Нового года. Региональный департамент цен и тарифов пересмотрел ставки для АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания». Эксперты рассчитывают экономически обоснованный тариф, который применяется для расчета субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах. Плата за проезд остается ниже затрат перевозчиков. Фактически эксперты включили в тариф только уровень инфляции.

Тариф вырос с 3,25 до 3,43 рубля за километр.

Представители организации «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» не согласились с данными ставками. Эксперты не учли расходы перевозчиков на эксплуатацию подвижного состава и обслуживание автоматизированных систем оплаты, а также систем контроля и учета проезда в поездах и контроля доступа на перронах вокзалов. Эти же вопросы обсуждались ранее и с перевозчиками, работающими на автобусах во Владимире. Об этом можно прочитать здесь.



Проанализировав данные еще раз, специалисты департамента пришли к выводу, что расходы на содержание электричек уложатся в утвержденный тариф. А вот в других пунктах отказали, потому что перевозчик не делает разбивки по субъектам. Жители Владимирской области не должны платить за СКУДы и валидаторы своих соседей, так посчитали эксперты.

Также департамент утвердил предельную плату за проезд пассажиров в пригородных поездах. В региональном бюджете предусмотрены средства на компенсации перевозчикам.152 миллиона рублей из казны получат организации железнодорожного транспорта в 2020 году. Деньги пойдут на потери перевозчиков на льготных пассажирах. Так, в следующем году 525 инвалидов и участников Великой Отечественной войны смогут бесплатно пользоваться поездами. Данная льгота предоставляется в связи с празднованием 75-й годовщины Победы.

Перевозчикам перечислят компенсацию за снижением тарифов на 40% на пригородные перевозки для женщин в возрасте 55 лет и мужчин в возрасте 60 лет по выходным и нерабочим праздничным дням в период с 1 мая по 30 сентября. В среднем, этой льготой пользуются 811 пассажиров. Также 50-процентную скидку на проезд в электричках имеют 4,5 тысяч школьников.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»