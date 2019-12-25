Продажу снюсов во Владимирской области запретили

С Нового года магазины должны изъять из продажи никотиносодержащую продукцию. На внеочередном заседании Законодательного Собрания Владимирской области депутаты приняли закон о запрете на торговлю снюсами. Законотворцы получили сотни обращений от семей и представителей администраций на местах. Федеральные запреты в отношении снюсов не действуют, потому что производители пишут, что эти «пакетики» не табакосодержащие, а никотиносодержащие.

Владимир Киселев, спикер Законодательного Собрания Владимирской области:

Некоторые продавцы воспользовались лазейкой в законодательстве. Во Владимирской области не было проблем, которые приводили к потере трудоспособности, здоровья.

В других регионах были даже летальные случаи. Поэтому несколько недель мы отрабатывали данный закон. Нашли с прокурором приемлемый путь решения проблемы.

Изначально рассчитывали запретить торговлю только несовершеннолетним, но, учитывая особенности торговли, решили предложить запретить всем гражданам без исключений. За исключением медикаментов.

У некоторых депутатов возникли сомнения. Но от лица родителей выступила представитель родительского комитета области Наталья Куликова. Она сообщила, что все больше детей увлекаются потреблением снюсов. В школах учителя застают детей в коридорах и туалетах за принятием вещества. Были случаи, когда учеников рвало прямо на уроке.

Учителя рассказывают, что дети приносят в школу упаковки со снюсами и распространяют их.

Владимир Киселев также добавил, что при изучении вопроса выяснилось, что эта жевательно-сосательная смесь содержит синтетический никотин, который гораздо хуже обычных сигарет. Большинством голосов закон о запрете утвердили. Сегодня губернатор подписал документ. Он вступит в силу с 1 января.

«Призыв» уже сообщал о проблеме с легализацией продажи таких опасных жевательных смесей. Множество экспертов высказались за запрет свободной торговли. Об этом можно почитать здесь.

Анна Тумановская

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Заглавное фото: veved.ru