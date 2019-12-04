Предприятия сойдутся в баттле новогодних ёлок

Предновогодний конкурс «Арт-ёлка 2020» стартовал в Муроме. Участие в нем примут коллективы предприятий и организаций города. В этом году конкурс будет проходить в трёх номинациях: «Самая красивая ёлка», «Самая профессионально тематическая ёлка» и «Самая веселая ёлка». Победителей в каждой номинации назовет специальное жюри. Открытие аллеи зеленых красавиц пройдёт 25 декабря. Лучшие работы будут отмечены дипломами и призами.

«Аллея елок» от местных предприятий появится к празднику и в Суздале на улице Кремлёвской. Администрация города обещает предоставить специально оборудованные места, новогоднее дерево, а также организовать подсветку объектов. Участникам творческого проекта останется нарядить свое дерево световой гирляндой и украшениями, представляя специфику предприятия и города Суздаля.

Всего на аллее предусмотрено 28 мест для установки ёлок. Нарядить деревья нужно до 25 декабря. С этого времени новогодние красавицы будут находиться под охраной. Подтвердить свое участие в проекте необходимо до 16 декабря по телефону +7 (49231) 2-12-78.

Во Владимире в преддверии Нового года также проходит творческий конкурс.

Участие в нем принимают организации всех форм собственности. Конкурс проводится по трем номинациям: «Лучшее комплексное оформление здания (сооружения, элемента фасада) и прилегающей территории»; «Лучшее оформление интерьера, витрин и входной группы»; «Лучшее использование праздничной символики при оформлении». Прием заявок на участие завершается завтра, 5 декабря. А уже 6 декабря в социальных сетях начнется голосование за лучшее создание праздничной атмосферы в городе.

Ранее «Призыв» сообщал, что на новогодние украшения во Владимире потратят около миллиона рублей.

Ольга Ефремова

Фото: муром24.рф