Предельные тарифы на мусор в кластере № 2 утверждены

Региональный департамент цен и тарифов утвердил единые предельные ставки для компании «Биотехнологии» на обращение с твердыми коммунальными отходами. В первом полугодии это будет 535,41 рубля за кубометр, а во втором — 549,71 рубля за кубометр. Для населения тарифы рассчитываются отдельно с применением нормативов потребления. Так, в городе предельные ставки для жителей многоквартирных домов — 108,9 рубля с человека, частных домов — 113,77 рубля, на селе в многоквартирных — 106,19 и в ИЖС — 99,5 рубля. Организация «Биотехнологии» была выбрана региональным оператором по конкурсу. Она будет работать в центральной части Владимирской области: Владимир, Ковров, Радужный, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы.

Региональный оператор сделал свою заявку на тариф в размере 778 рублей за кубометр, на 200 рублей выше утвержденного. Эксперты после изучения представленных документов и сделанных расчетов снизили расходы оператора на 382 миллиона рублей. Оксана Додонова, эксперт отдела тарифов коммунального комплекса:

Собственные расходы регионального оператора включают в себя: транспортирование ТКО, сбытовые расходы, расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками.

Заявка организации — 850 миллионов, экспертом предложено в первом полугодии 580 миллионов и во втором — 608 миллионов.

В связи с тем что организация не представила документов по транспортной составляющей, проведена своя экспертная проверка.

Для определения расходов по транспортированию применялись расчеты по объемам ТКО, по видам и количеству спецтехники.

Региональный оператор только начинает свою деятельность.

Компания образована из нескольких предприятий, которые работали во Владимирской области на мусорном рынке. А «Биотехнологии» вошли в мусоровывозящую компанию Владимира «Чистый Владимир». Тем не менее предоставленной ими документации оказалось недостаточно, чтобы рассчитать все грядущие расходы. А без этого эксперты не могут учесть все предложения оператора. При обсуждении ставок на заседании правления департамента цен и тарифов разногласия возникли по количеству контейнеров. Регоператор приобрел уже 3 тысячи штук на всю территорию, необходимо еще около 2 тысяч. Учтена не вся сумма, потому что она не подтверждена на бумагах. Также не подсчитали все затраты на работу единого расчетного центра, с которым региональный оператор хочет заключить договор на подсчеты платежей и отправку квитанций. Ольга Белова, замначальника отдела тарифов коммунального комплекса:

Затраты по ЕРИЦ не входят. Проведен анализ, сколько бы это стоило самому предприятию начислять. Дешевле. Это доставка почты, печать и конвертирование.

Тем не менее «Биотехнологии» все равно будет работать с ЕРИЦ, потому что сейчас нет возможности считать самостоятельно. Сейчас у регионального оператора другая головная боль. Вовремя закупить и завезти все новые мусорные контейнеры, потому что уже сейчас мусоровывозящие компании забирают свои из дворов и с контейнерных площадок. В социальных сетях появилось фото сотен мусорных баков, которые выставляют на территории комплекса «РусьКино». Эти контейнеры разойдутся по дворам Доброго.

Андрей Федянин, один из собственников «Биотехнологии»:

В структуре предельного тарифа находятся собственные расходы оператора, обработка и размещение отходов и их транспортирование.

Они дифференцированы по районам. Поэтому и для тарифа для населения будет градация.

На сайте «Биотехнологии» все будет размещено. Точных цифр пока нет. Чтобы сказать, сколько будет начисляться во Владимире или в Коврове, нам нужно время.

Точные тарифы, которые появятся в платежках у жителей трех городов и шести районов, будут известны в январе, когда региональный оператор заключит договоры с мусоровывозящими компаниями. Все зависит от запросов этих перевозчиков. Но власти Радужного, которые присутствовали на заседании правления, заявили, что у них в городе тарифы для жителей повысятся на 81%.

Несмотря на то, что мусорная реформа еще не до конца проработана и завершена, она стартует в кластере № 2 с Нового года. Как сообщал «Призыв» ранее, регоператор успел встретиться с горсоветом, администрацией и общественниками Владимира и обещал, что сбоев по вывозу ТКО не будет.