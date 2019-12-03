Праздники, которые мы потеряли

Кому в голову пришла «гениальная» идея перенести фестиваль медовухи с лета и ранней осени на конец ноября и устроить его не в парке, куда удобно добраться, а в гостиничном комплексе? Причем в этом году МедовухаFest прошел дважды. Сначала только на территории комплекса «Пушкарская слобода», а затем еще захватили другие турцентры и главную площадь Суздаля. Из-за холода и плохой рекламы гостей праздника было не так много, как прежде. Да и размах уже не тот. Мастер-классы по приготовлению блюд проводились под открытым небом, в них могли принять участие и попробовать изыски суздальских поваров все желающие. Производителей медовухи было не счесть.