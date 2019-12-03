Праздники, которые мы потеряли

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Гулянья утратили размах
Все началось с Нового года. Более унылой программы, чем та, что была на встрече 2019 года, трудно вспомнить. Ни танцующих коллективов, ни открытых торговых точек. Один экран посередине Соборной площади и показ телепередач по центральным каналам. И это было только начало. Затем последовали отмена Праздника лаптя в Суздале и сельскохозяйственной ярмарки во Владимире, перенос сроков и сокращение программы МедовухиFest в Суздале, дня рождения Деда Мороза. «Призыв» направил официальные запросы в администрации области и города. Причины так и не названы, ответов не поступило.
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Про народный праздник забыли
Десять лет в Суздале с размахом проводился Праздник лаптя на живописном берегу реки Каменки у стен Покровского монастыря. Бесплатный вход, что огромная редкость для древнего города. Ведь, чтобы побывать на Празднике огурца или Троице, надо сначала заплатить за вход в Музей деревянного зодчества по 400 рублей с каждого. А тут футбол в лаптях для взрослых, прыжки на батутах и игры для детей, ярмарка, конкурсы, русские народные забавы. В этом году Праздника лаптя не было.
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Лето, медовуха, Суздаль
Кому в голову пришла «гениальная» идея перенести фестиваль медовухи с лета и ранней осени на конец ноября и устроить его не в парке, куда удобно добраться, а в гостиничном комплексе? Причем в этом году МедовухаFest прошел дважды. Сначала только на территории комплекса «Пушкарская слобода», а затем еще захватили другие турцентры и главную площадь Суздаля. Из-за холода и плохой рекламы гостей праздника было не так много, как прежде. Да и размах уже не тот. Мастер-классы по приготовлению блюд проводились под открытым небом, в них могли принять участие и попробовать изыски суздальских поваров все желающие. Производителей медовухи было не счесть.
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Порося и карася больше не показывают
Областная агрокультурная выставка-ярмарка проводилась шесть раз на Соборной площади во Владимире. Толпы туристов и горожан собирались, чтобы попробовать продукцию местных производители. Поросята живые и запеченные, караси плавающие и зажаренные. Готовили и продавали съестное на каждом шагу в прилегающих к Соборной площади парках. А огромные валы сена, составленные в лабиринт и горку, вызывали море восторга у детей. В этом году этого действа тоже не случилось.
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День рождения Деда Мороза отправили в парк
Ежегодно Владимир с размахом отмечал день рождения Деда Мороза, который вся наша страна праздновала 18 ноября. По особому приглашению приезжал даже Дед Мороз из своей резиденции. Его водили по пешеходной улице Георгиевской, показывали соборы и организовывали встречи с детьми. В этом году мэрия проигнорировала сам день рождения, заявив, что он приходится на будний день. Поэтому все программы прошли в выходной и совсем не в центре. Посчитали, что парки культуры и отдыха больше подходят для игр с Дедом Морозом. Новогоднее настроение создают не встречей с Дедом Морозом, а украшением городских улиц. О чем можно посмотреть здесь.
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Экономят на праздниках, не на культуре
Не стоит огульно обвинять администрации за невнимание к культуре. В этом году из бюджета на ее развитие выделено 1,5 миллиарда рублей. Просто сместили акценты с организации праздников на поддержку театров, учреждений культуры, музеев, библиотек. В 2019 году отмечают Год театра. Поэтому свыше 30 миллионов рублей выделено на театры кукол. На проведение театральных и музыкальных фестивалей потратили 22 миллиона рублей. Это внушительные суммы. Хотя и хотелось, чтобы на массовые праздники, которые привлекают как горожан, так и туристов, тоже находили средства.
Анна Тумановская
Фото «Призыва»
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