Праздник к нам приходит: в выходные готовимся к Новому году

Волонтёрское объединение «Инициатива» совместно с Информационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ) Владимира перезапускает проект «Киноклуб» после вынужденной паузы, в рамках которого каждый желающий сможет посмотреть художественные и научно-популярные фильмы и обсудить их с экспертами.

В это воскресенье пройдет просмотр американского чёрно-белого художественного фильма 1945 года «Потерянный уик-энд» режиссёра Билли Уайлдера. Сценарий к фильму написан Чарльзом Брэкеттом и Билли Уайлдером на основе одноимённого романа, опубликованного американским писателем Чарльзом Джексоном в 1944 году. Обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля, четырёх премий «Оскар», в том числе за лучший фильм года. В 2011 году «Потерянный уик-энд» вошёл в Национальный реестр фильмов, обладая «культурным, историческим или эстетическим» значением.

Перед просмотром пройдёт мини-лекция, а после обсуждение картины и её вклада в мировую культуру, популяризацию искусства и науки. Помимо этого будут показаны лучшие выпуски программы «Горизонты атома» и научно-популярный фильм «Творцы атомного проекта».

ИЦАЭ: Октябрьский пр-кт, 3 (вход со двора через шлагбаум, серая дверь с двумя ступеньками, домофон 10)

21 декабря в 15.00

Вход свободный