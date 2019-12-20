Праздник к нам приходит: в выходные готовимся к Новому году

-
Новогодний маркет в «Маяке» 0+
Зимний маркет – это место, где вы сможете приятно провести время, познакомиться с интересными магазинами и мастерскими из Владимира и других городов, выпить чашечку кофе, встретить единомышленников, что-нибудь купить для себя и близких. Пройдут мастер-классы по созданию украшения в технике чеканка, по новогодним венкам, по изготовлению брошки из шерсти «Птица Счастья» и новогодней открытки. Самое время запасаться новогодними подарками!
Кафе «Маяк»: ул. Георгиевская, 3а
21 и 22 декабря с 10.00 до 18.00
Вход свободный
-
Рождественские посиделки в библиотеке 6+
Отдел иностранной литературы областной научной библиотеки приглашает всех желающих совершить волшебный тур на виртуальной рождественской карусели по Европе. Вы промчитесь по праздничным базарам, познакомитесь с историей, традициями и особенностями проведения рождественских праздников, насладитесь изысканными запахами самого любимого у европейцев праздника — Рождества.
В этот особенный день — день зимнего солнцестояния, вас ждут веселые иноземные игры «у ёлки», новогодний квест, участие в увлекательном мастер-классе. Вместе с опытными педагогами вы создадите свою собственную поздравительную рождественскую открытку с пожеланиями на иностранных языках, а также празднично и задорно проведете этот самый короткий день в году в дружной компании за теплым чаем с рождественским пирогом. Свои угощения тоже приветствуются!
Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3
22 декабря в 14.00
Вход свободный
-
«Потерянный уик-энд» в Киноклубе 16+
Волонтёрское объединение «Инициатива» совместно с Информационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ) Владимира перезапускает проект «Киноклуб» после вынужденной паузы, в рамках которого каждый желающий сможет посмотреть художественные и научно-популярные фильмы и обсудить их с экспертами.
В это воскресенье пройдет просмотр американского чёрно-белого художественного фильма 1945 года «Потерянный уик-энд» режиссёра Билли Уайлдера. Сценарий к фильму написан Чарльзом Брэкеттом и Билли Уайлдером на основе одноимённого романа, опубликованного американским писателем Чарльзом Джексоном в 1944 году. Обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля, четырёх премий «Оскар», в том числе за лучший фильм года. В 2011 году «Потерянный уик-энд» вошёл в Национальный реестр фильмов, обладая «культурным, историческим или эстетическим» значением.
Перед просмотром пройдёт мини-лекция, а после обсуждение картины и её вклада в мировую культуру, популяризацию искусства и науки. Помимо этого будут показаны лучшие выпуски программы «Горизонты атома» и научно-популярный фильм «Творцы атомного проекта».
ИЦАЭ: Октябрьский пр-кт, 3 (вход со двора через шлагбаум, серая дверь с двумя ступеньками, домофон 10)
21 декабря в 15.00
Вход свободный
-
Рок-концерт MONOCAST и Nebbiа 18+
В субботу поклонники тяжелой рок-музыки встретятся с двумя яркими представителями этого жанра на концерте в рок-баре «Другой». Перед зрителями выступят группы MONOCAST и Nebbiа. Могучие аккорды, экстрим-вокал, живое исполнение заставят содрогнуться не только стены, но и души слушателей, сломать рамки повседневности и рутины. А это — залог отличного уровня команд, играющих в стиле metal.
«MONOCAST» — коллектив с огромным опытом выступлений на разных фестивалях. Они не раз доказали, что metal-музыка далеко не мертва, не аутсайдер, и вообще, ее много не бывает. Благодаря этому в 2014 году ребята стали победителями всероссийского конкурса «Железный Занавес». Клип на песню «Элемент» был продемонстрирован на канале СТС в проекте «Знай наших». Трек стал заглавным для альбома, презентация которого состоится 19 октября.
Специальным гостем станет нижегородская группа Nebbiа, чье творчество — невероятная и дикая смесь света и тьмы, добра и зла, рая и ада! Если вы ощущаете мир также полярно и красочно — добро пожаловать во Вселенную Nebbiа!
Рок-бар «Другой»: ул. Б. Московская, 14
21 декабря в 19.00
Цена билета – 100 руб.
-
Фестиваль «Добрый Владимир» 6+
Некоммерческие организации Владимира приглашают всех на благотворительный фестиваль «Добрый Владимир». Цель фестиваля – собрать средства на новогодние подарки для детей из малообеспеченных семей и одиноких пожилых людей из далёких сёл и деревень области. Центром фестиваля станет благотворительная ярмарка с проведением всевозможных мастер-классов.
Вас ждет насыщенная программа: дефиле в новогодних платьях, ярмарка сувениров, роспись новогоднего пряника, новогодняя почта, фото-зона с щенками хаски и многое другое.
«Рынке на Студёной»: ул. Дворянская, 27а
22 декабря с 12.00 до 18.00
Вход свободный
-
Атмосферный театр 6+
Цена билета – 600 руб. за двоих: одного ребенка и одного взрослого
-
Новая игротека 6+
В декабрьские выходные, оставшиеся до наступления Нового года, всех любителей интеллектуальных забав ожидает знакомство со множеством различных игр. Среди них будут самые веселые и шумные: «Шакал», «Ответь за 5 секунд», «Тик Так Бум», «Экивоки», «Имаджинариум», «Крокодил», «Дженга», «Кодовые имена», «Гоббит», «Пятница», а также много-много простых карточных занятий для разного возраста.
На площадке будут присутствовать аниматоры, которые все объяснят. Так что спешите оценить игры века прошлого и наступившего — всем будет неимоверно интересно!
Кафе «Борщов»: ул. Девическая, 9
21 декабря в 17.00
Кафе «Сити-микс»: ул. Гагарина, 5
22 декабря в 17.00
Вход свободный
-
Новогодний киномарафон
Бесплатный кинотеатр ВПОО «Милосердие и порядок» порадует своих гостей в эти выходные прекрасной кинопрограммой. Каждый день детей и взрослых ждут новые мультики и художественные фильмы.
10.30 — анимационный фильм «Принцесса Эмми» (6+). Веселому детству и дружбе с прекрасными животными грозит конец, когда к Эмми приезжает двоюродная сестра Гизана, которая хочет стать величайшей принцессой во всем мире.
13.30 — семейный мультфильм «Эллиот» (6+). Рождественская история о маленькой лошадке, мечтающей занять место одного из северных оленей в упряжке Санты и дарить детям радость.
16.00 — комедийная анимация «Снежные гонки» (6+). Маленькие жители канадской деревушки с радостью встречают зиму — ведь теперь можно устроить долгожданную гонку по снегу на санях.
18.30 – мелодрама «До Нового года осталось…» (12+). Герои фильма уже не верят новогоднее чудо, но оно найдет их в разных уголках Старого Арбата.
«Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
21 и 22 декабря в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/lighthouse_coffee_vladimir
Обсуждение