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Праздник к нам приходит: в выходные готовимся к Новому году

Самые интересные события 21 и 22 декабря

  1. Новогодний маркет в «Маяке» 0+

    Зимний маркет – это место, где вы сможете приятно провести время, познакомиться с интересными магазинами и мастерскими из Владимира и других городов, выпить чашечку кофе, встретить единомышленников, что-нибудь купить для себя и близких. Пройдут мастер-классы по созданию украшения в технике чеканка, по новогодним венкам, по изготовлению брошки из шерсти «Птица Счастья» и новогодней открытки. Самое время запасаться новогодними подарками!

    Кафе «Маяк»: ул. Георгиевская, 3а

    21 и 22 декабря с 10.00 до 18.00

    Вход свободный

  2. Рождественские посиделки в библиотеке 6+

    Отдел иностранной литературы областной научной библиотеки приглашает всех желающих совершить волшебный тур на виртуальной рождественской карусели по Европе. Вы промчитесь по праздничным базарам, познакомитесь с историей, традициями и особенностями проведения рождественских праздников, насладитесь изысканными запахами самого любимого у европейцев праздника — Рождества.

    В этот особенный день — день зимнего солнцестояния, вас ждут веселые иноземные игры «у ёлки», новогодний квест, участие в  увлекательном мастер-классе.  Вместе с опытными педагогами вы создадите свою собственную поздравительную рождественскую открытку с пожеланиями на иностранных языках, а также празднично и задорно проведете этот самый короткий день в году в дружной компании за теплым чаем с рождественским пирогом. Свои угощения тоже приветствуются!

    Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3

    22 декабря в 14.00

    Вход свободный

    Фото: nicefon.ru

  3. «Потерянный уик-энд» в Киноклубе 16+

    Волонтёрское объединение «Инициатива» совместно с Информационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ) Владимира перезапускает проект «Киноклуб» после вынужденной паузы, в рамках которого каждый желающий сможет посмотреть художественные и научно-популярные фильмы и обсудить их с экспертами.

    В это воскресенье пройдет просмотр американского чёрно-белого художественного фильма 1945 года «Потерянный уик-энд» режиссёра Билли Уайлдера. Сценарий к фильму написан Чарльзом Брэкеттом и Билли Уайлдером на основе одноимённого романа, опубликованного американским писателем Чарльзом Джексоном в 1944 году. Обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля, четырёх премий «Оскар», в том числе за лучший фильм года. В 2011 году «Потерянный уик-энд» вошёл в Национальный реестр фильмов, обладая «культурным, историческим или эстетическим» значением.

    Перед просмотром пройдёт мини-лекция, а после обсуждение картины и её вклада в мировую культуру, популяризацию искусства и науки. Помимо этого будут показаны лучшие выпуски программы «Горизонты атома» и научно-популярный фильм «Творцы атомного проекта».

    ИЦАЭ: Октябрьский пр-кт, 3 (вход со двора через шлагбаум, серая дверь с двумя ступеньками, домофон 10)

    21 декабря в 15.00

    Вход свободный

    Фото: kinopoisk.ru

  4. Рок-концерт MONOCAST и Nebbiа 18+

    В субботу поклонники тяжелой рок-музыки встретятся с двумя яркими представителями этого жанра на концерте в рок-баре «Другой». Перед зрителями выступят группы MONOCAST и Nebbiа. Могучие аккорды, экстрим-вокал, живое исполнение заставят содрогнуться не только стены, но и души слушателей, сломать рамки повседневности и рутины. А это — залог отличного уровня команд, играющих в стиле metal.

    «MONOCAST» — коллектив с огромным опытом выступлений на разных фестивалях. Они не раз доказали, что metal-музыка далеко не мертва, не аутсайдер, и вообще, ее много не бывает. Благодаря этому в 2014 году ребята стали победителями всероссийского конкурса «Железный Занавес». Клип на песню «Элемент» был продемонстрирован на канале СТС в проекте «Знай наших». Трек стал заглавным для альбома, презентация которого состоится 19 октября.

    Специальным гостем станет нижегородская группа Nebbiа, чье творчество — невероятная и дикая смесь света и тьмы, добра и зла, рая и ада! Если вы ощущаете мир также полярно и красочно — добро пожаловать во Вселенную Nebbiа!

    Рок-бар «Другой»: ул. Б. Московская, 14

    21 декабря в 19.00

    Цена билета – 100 руб.

  5. Фестиваль «Добрый Владимир» 6+

    Некоммерческие организации Владимира приглашают всех на благотворительный фестиваль «Добрый Владимир». Цель фестиваля – собрать средства на новогодние подарки для детей из малообеспеченных семей и одиноких пожилых людей из далёких сёл и деревень области. Центром фестиваля станет благотворительная ярмарка с проведением всевозможных мастер-классов.

    Вас ждет насыщенная программа: дефиле в новогодних платьях, ярмарка сувениров, роспись новогоднего пряника, новогодняя почта, фото-зона с щенками хаски и многое другое.

    «Рынке на Студёной»: ул. Дворянская, 27а

    22 декабря с 12.00 до 18.00

    Вход свободный

  6. Атмосферный театр 6+

    Цена билета – 600 руб. за двоих: одного ребенка и одного взрослого

  7. Новая игротека 6+

    В декабрьские выходные, оставшиеся до наступления Нового года, всех любителей интеллектуальных забав ожидает знакомство со множеством различных игр. Среди них будут самые веселые и шумные: «Шакал», «Ответь за 5 секунд», «Тик Так Бум», «Экивоки», «Имаджинариум», «Крокодил», «Дженга», «Кодовые имена», «Гоббит», «Пятница», а также много-много простых карточных занятий для разного возраста.

    На площадке будут присутствовать аниматоры, которые все объяснят. Так что спешите оценить игры века прошлого и наступившего — всем будет неимоверно интересно!

    Кафе «Борщов»: ул. Девическая, 9

    21 декабря в 17.00

    Кафе «Сити-микс»: ул. Гагарина, 5

    22 декабря в 17.00

    Вход свободный

    Фото: vk.com/mosigra_vld

  8. Новогодний киномарафон

    Бесплатный кинотеатр ВПОО «Милосердие и порядок» порадует своих гостей в эти выходные прекрасной кинопрограммой. Каждый день детей и взрослых ждут новые мультики и художественные фильмы.

    10.30 — анимационный фильм «Принцесса Эмми» (6+). Веселому детству и дружбе с прекрасными животными грозит конец, когда к Эмми приезжает двоюродная сестра Гизана, которая хочет стать величайшей принцессой во всем мире.

    13.30 — семейный мультфильм «Эллиот» (6+). Рождественская история о маленькой лошадке, мечтающей занять место одного из северных оленей в упряжке Санты и дарить детям радость.

    16.00 — комедийная анимация «Снежные гонки» (6+). Маленькие жители канадской деревушки с радостью встречают зиму — ведь теперь можно устроить долгожданную гонку по снегу на санях.

    18.30 – мелодрама «До Нового года осталось…» (12+). Герои фильма уже не верят новогоднее чудо, но оно найдет их в разных уголках Старого Арбата.

    «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г

    21 и 22 декабря в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30

    Вход свободный

    Татьяна Лысова

    Заглавное фото:  vk.com/lighthouse_coffee_vladimir
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