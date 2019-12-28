Пожарный в свой выходной спас соседей из горящего дома

Судогодский пожарный Алексей Разнополов в свой выходной день первым обнаружил пожар у соседей и смог предотвратить трагедию. Спасатель вызвал пожарную охрану, а сам бросился эвакуировать жильцов из полыхающего дома. Оказалось, что находившиеся в помещении двое взрослых и ребенок спали и даже не поняли, что произошло.

Частный дом загорелся в селе Мошок. На момент прибытия первого подразделения он полыхал на всей площади. Огнем было охвачено160 кв.метров.

Существовала угроза распространения огня на соседние дома.

— Пострадавших на пожаре нет. В результате пожара без жилья остались две семьи — одна семья из двух взрослых людей, вторая семья — двое взрослых и один ребёнок. Органом местного самоуправления решается вопрос о предоставлении им жилья, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.

Причина возникновения пожара устанавливается. Ранее «Призыв» сообщал, что в Муроме горел цех по производству матрасов. Общая площадь пожара составила 1200 квадратных метров.

Ольга Ефремова

Фото и видео ГУ МЧС России по Владимирской области