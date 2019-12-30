Пожар оставил без жилья три семьи

Крупный пожар, оставивший в одночасье семерых человек без крова, произошел накануне вечером в городе Струнино Александровского района. Сообщение о возгорании частного деревянного дома на три семьи на улице Школьной поступило на пульт спасателей в 22.09. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар был обнаружен поздно, к моменту приезда спасателей дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 250 кв. метров. Открытое горение было ликвидировано в 00.36. К тушению были привлечены 22 человека и 9 единиц техники.

— Установлено, что частный деревянный жилой дом был на три семьи, в доме зарегистрированы 6 человек, проживали 7, детей среди них нет, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

На пепелище в Струнино ищут тело пенсионерки.

На месте пожара продолжаются поиски женщины 1947 г. р. Со слов её дочери, на момент пожара она могла находиться в доме. Остальные жильцы покинули дом самостоятельно до прибытия пожарных подразделений.

Погорельцы временно разместились у родственников, проживающих в Струнино. Администрация района готова предоставить им маневренный фонд. В ближайшее время будет решен вопрос об оказании материальной помощи пострадавшим семьям из резервного фонда. В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС России. Предварительная причина пожара – неисправность электропроводки.

Ранее «Призыв» сообщал, что судогодский пожарный Алексей Разнополов в свой выходной спас соседей из горящего дома.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области