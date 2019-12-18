Посетителя бара убили в пьяной драке

Ночные посиделки в круглосуточном баре Владимира закончились гибелью посетителя. Между двумя мужчинами возник конфликт. Знакомы завсегдатаи таких заведений были лишь визуально. Однако 15 декабря, вновь отдыхая в разных компаниях, они вдруг вышли из зала. Началась драка, один так ударил другого, что тот упал на землю. От полученных травм 31-летний мужчина скончался в машине скорой помощи, вызванной на место очевидцем.

Другой участник конфликта поспешил скрыться с места преступления.

Задержали его на следующий день. Мужчина факт драки подтвердил, но заверил, что подробностей драки и причину конфликта не помнит. По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточняет пресс-служба Следкома.

Ранее «Призыв» сообщал, что рецидивист спровоцировал пожар, чтобы скрыть убийство.

Ольга Ефремова

Фото СУ СКР по Владимирской области