Полсотни жителей Владимира выселяют из квартир

18 владимирских семей выселяют на улицу без предоставления временного жилья. Уже в эти выходные, согласно требованиям Минобороны, больше 50 человек должны покинуть свои квартиры. Соответствующие письма жители дома № 13д по проспекту Строителей получили 7 ноября.

Это четырёхэтажное здание – общежитие Минобороны. Здесь проживают бывшие строители, каменщики и штукатуры, которые строили дома для военных во Владимире. В 90-х годах они возводили и эти казармы с условием, что им достанутся положенные метры. Людмила Гордеева, жительница дома № 13д на проспекте Строителей:

Кто-то работал инженером, кто-то начальником участка, но все мы с высшим образованием. Кто-то с телевидения ушел, я ушла с «Агропромстроя», где я работала прорабом. Пошла штукатуром, чтобы заработать жильё.

В итоге нам дали договоры в 1995 году. У нас была жилищная комиссия, нам дали договоры, что 10% от строящегося фонда будут выдавать строителям.

У нас только 4 человека получили квартиры, хотя на очереди было порядка 20 человек. И пришел приказ от Минобороны, что жильё строителям больше не давать.

Но чтобы нас удержать, с нами заключили договор, что после отработки 3-5 лет жильё остается за собственником в связи с ликвидацией части.

Работодателем была воинская часть, которая в 2000-х расформировалась. Обещанное жильё приватизировать владимирцы так и не смогли. Дом по документам был не зарегистрирован. Его поставили на кадастр лишь в 2011 году. Женщины пытались узаконить свои метры через суд, не получилось. Юристы лишь руками разводят.

Сейчас жильцов просят освободить помещения в добровольном порядке, иначе выселят в судебном. Среди них много молодых семей и пенсионеров, в том числе инвалидов.

Людям дали всего месяц на сборы.

Наталья Егорова, жительница дома № 13д на проспекте Строителей:

Мы должны выехать в неизвестном направлении. Сами выписаться. Сдать в надлежащем виде жилое помещение, которое они нам давали.

Всё было в руинах одних. Стены мы сами делали. Это была бывшая казарма. Это большое помещение без перегородок, без всего. Ванные комнаты отделены и туалеты. Остальное все — плацдарм.

И вот мы по проекту делали сами себе квартиры, делали перегородки. Рамы были никудышные. Всё это мы заменяли за свои собственные деньги. Утеплялись, поднимали полы, заделывали все дыры. Приложили все усилия, чтобы жить здесь комфортно.

Нам обещали, что у нас не тронут это жильё. Но вот прошел 21 год, и нас на выселение!

Многие в доме проживают больше 20 лет. Все квартиры с хорошим ремонтом, люди поставили пластиковые окна, сделали натяжные потолки. И всё это теперь должны подарить Минобороны и, по сути, остаться на улице. Другого жилья у людей нет. Время упущено. Но люди уверены, что их дом не должен попадать под указ «Об особенностях жилищного обеспечения граждан РФ, подлежащих переселению из закрытых военных городков» от 23.05.2019. «Мы не закрытый военный городок, мы живем почти в центре Владимира», — подчеркивают жители.

Марина Воробьева, жительница дома № 13д на проспекте Строителей:

Мы не в России, что ли, живем? Решают такие проблемы, помогают всем, а вот что творится под носом, мы же недалеко живем от Москвы.

Почему нас не слышит никто? Военным ничего не надо, для них это перевалочный пункт. Они сегодня живут, завтра поехали.

А мы-то 20 с лишним лет живем. Идти нам некуда…

В западном региональном управлении жилищного обеспечения Минобороны РФ, откуда поступили письма о выселении, «Призыву» пояснили свою позицию. По словам военного представительства, такая инвентаризация идет по всей стране. Жильё начали забирать не только во Владимирской, но и в Ивановской и Рязанской областях. Якобы сейчас Минобороны имеет право распоряжаться всем этим имуществом. Военным эти метры вдруг оказались нужнее, чем простым гражданам.

— Мы требования выставили. Но мы понимаем, что граждане не имеют возможности выселиться сразу. Документы направлены в вышестоящие организации, в управление Санкт-Петербурга, и там уже будут приняты меры. Мы во Владимире исполнители, а не инициаторы. Мы вынуждены были направить эти требования о выселении, — подчеркнули в ведомстве. – Дело в том, что сейчас остро стоит необходимость и потребность в служебном жилье для военнослужащих, Министерство обороны очень много тратит денежных средств на поднаем. Если нет служебного жилья, мы оплачиваем его поднаем. На это уходят большие деньги из бюджета. Граждане, которые там проживают, они уже утратили право жить там, которое имели только на период трудовых отношений. Когда заключали договоры найма. Соответственно сейчас у них статус обычных гражданских людей, поэтому их выселяют.

По словам сотрудников Минобороны, со стороны местных властей никто не пытался как-то урегулировать этот вопрос с выселением владимирских семей. В мэрии нам ответили, что люди попали в непростую ситуацию, но это их правоотношения с федеральной структурой, а не с городской администрацией. Тем не менее «Призыв» ждет официальный ответ от чиновников, как город сможет помочь людям, которые зимой могут остаться на улице.

Ранее «Призыв» сообщал, что многодетную семью из Александрова выселяют из квартиры судебные приставы.

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»