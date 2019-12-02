Поликлиника Юрьева-Польского откроется после капитального ремонта

Городская поликлиника центральной районной больницы Юрьева-Польского откроется после капитального ремонта в конце декабря. Чтобы успеть к сроку, строительные и отделочные работы ведутся без выходных. В настоящее время в медучреждении завершаются работы по созданию «бережливой поликлиники». После обновления в регистратуре появятся удобные места для ожидания. За счёт улучшения медицинской логистики и внедрения системы электронной очереди в учреждении планируют сократить время ожидания приёма врача, сообщает пресс-служба «Белого дома».

Посещение поликлиники станет более комфортным и благодаря лифту. На его установке медицинские работники настаивали еще на этапе формирования проектно-сметной документации капремонта. Значительное число пациентов — люди старшего возраста, которым сложно подниматься по лестницам.

Также в учреждении полностью заменены все коммуникации, сделаны вентиляция и кондиционирование.

На это из областного бюджета было выделено около 82 миллионов рублей. Еще 17 миллионов медицинскому учреждению выделил фонд ОМС. Деньги пошли на приобретение современного цифрового рентген-аппарата. Его планируется приобрести и установить в первом квартале 2020 года.

В ремонте, оборудовании и новой мебели нуждается и гинекологическое отделение ЦРБ. Сейчас оно находится в неудовлетворительном состоянии. Если получится изыскать из бюджета необходимые 11-12 миллионов рублей, то ремонт там начнется в следующем году. В планах 2020 года также значится начало строительства пристройки для детского поликлинического отделения. Стоимость работ — более 100 миллионов рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что ремонт в детской поликлинике микрорайона Юрьевец областного центра продлится до 20 декабря. К этому времени должны быть отремонтированы все кабинеты, включая процедурный, а также коридоры, холл и входная группа, заменены дверные блоки.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено пресс-службой областной администрации