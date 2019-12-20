Покупка валидаторов отразится на ценах на проезд в троллейбусах Коврова

С 10 января подорожает проезд в троллейбусах Коврова. Впервые в тариф включены расходы на покупку контрольно-кассовой техники. Пассажирам будут выдавать чеки, станет возможна безналичная система оплаты проезда. По инициативе администрации города эксперты регионального департамента цен и тарифов рассчитали отдельные ставки на проезд днем и ночью. Поздним вечером транспортом пользуются заводчане. Тариф выше, чем днем, но все равно дешевле, чем, к примеру, такси или служебный транспорт.

Елена Хромова, эксперт отдела регулирования тарифов в сфере транспорта и цен потребительского рынка

На рассмотрение заявлен тариф в размере 32 рубля за одну поездку, с ростом 53% от действующего тарифа.

Сейчас тариф установлен в размере 21 рубля за поездку в дневное время и 26 рублей в ночное время (с одиннадцати часов и до окончания движения).

По результатам экспертизы экономически обоснованным тарифом признано 22 рубля 22 копейки.

Рентабельность учтена в размере 3%. Рост тарифа — 4,7%.

Покупку валидаторов в тарифе учли, а банковское обслуживание по транзакциям — нет. Между перевозчиком и экспертами возникла дискуссия. Руководитель троллейбусного предприятия Вячеслав Веремеев настаивал на том, что большая часть денег уходит на ремонт автопарка и зарплаты кондукторов и водителей. Персонал приходится нанимать из соседних областей и даже обеспечивать их временным жильем. Местные жители не стремятся работать в троллейбусном парке.

Перевозчик оценил две компании, которые обслуживают валидаторы, и пришел к выводу, что потребуются дополнительные средства, чтобы позволить себе их услуги. Но эксперты департамента не могут включить будущие затраты перевозчиков в тариф. А торги по выбору компании по запуску безналичной системы проезда еще не прошли. Реальные расходы будут известны только в будущем году.

Днем на троллейбусах будут возить за 22, а вечером — за 27 рублей за поездку.

Вячеслав Веремеев, гендиректор управления троллейбусным транспортом Коврова

У меня больше двух миллионов километров пробег транспортного средства, что превышает двукратный лимит.

В таком состоянии 12 троллейбусов. Один готовится под списание.

Все доходы — на содержание парка. Если не будем приобретать, то надолго не хватит.

Троллейбусное предприятие Коврова планировало приобрести 5 новых троллейбусов. Но теперь от этой идеи придется отказаться, уверен перевозчик. Во Владимире безналичная система оплаты заработала в июле этого года. Валидаторы действуют как в троллейбусах, так и автобусах. Перевозчики при утверждении тарифов тоже настаивали на дополнительных расходах, но эксперты не увидели их подтверждения в документах.

Как «Призыв» сообщал ранее, департамент цен и тарифов администрации Владимирской области пересмотрел ставки для населения на электричество, а также воду и канализацию для «Владимирводоканала».

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»