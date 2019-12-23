Похудеть любой ценой: личный опыт борьбы с анорексией

Похудеть к Новому году любой ценой. Сейчас многие девушки преследуют именно такую цель. Например, чтобы влезть в своё прошлогоднее платье и эффектно смотреться на праздничной фотосессии. Но за банальным женским капризом скрывается реальная угроза для здоровья. Безобидное, на первый взгляд, желание сбросить несколько лишних килограммов может перерасти в серьезные заболевания, которые, по признанию медиков, крайне трудно поддаются лечению. Это анорексия и булимия. В первом случае девушки худеют до изнеможения, во-втором – вызывают рвоту после каждого съеденного кусочка пищи. И все это сопровождаются тяжелым психологическим состоянием и чувством вины за каждую калорию.

В сложном и важном вопросе разбираемся вместе с нашими психиатром, стилистом и недавней жительницей Владимира, которая смогла избавиться от анорексии.

Болезнь, о которой не принято говорить

Психиатр Сергей Кистенев сразу поясняет, что анорексия – это психическое расстройство, болезнь о которой не принято говорит открыто. А цифры «смертельно похудевших» теряются в общей статистике. Например, в прошлом году в стационаре владимирской психиатрической больницы №1 с таким диагнозом лежало всего два человека. В нашей стране люди редко обращаются с этой проблемой в медучреждения, а если и жалуются, то в частном порядке, без регистрации. Но четкая статистика ведется за рубежом. Например, в данный момент в США от этой болезни страдает около 30 миллионов человек, в Великобритании — 1,6 миллиона, а всего в мире насчитывается до 70 миллионов таких больных.

— С анорексией, когда девушки обращаются, они поступают с сильным истощением, с массой тела ниже пороговых значений, когда уже пропадают месячные. Это полное состояние дистрофии, жесткий гормональный сбой, – говорит Сергей Кистенёв. – С некоторыми подростками на приёме присутствуют родители. Но есть случаи, когда девочки сразу попадали в реанимацию. В этом случае время для профилактических бесед уже упущено.

Кто подвержен анорексии и булимии

Характерный возраст для анорексии – позднеподростковый, говорят врачи. Булимия намного чаще встречается у зрелых женщин и в 40 лет, и старше. Критическая масса тела, будь то 50 килограммов или 40, зависит от возраста и телосложения пациентов. Но считается, если индекс массы тела ниже 18 (расчёт ИМТ: вес в килограммах делится на рост в метрах, возведённый в квадрат) – это признак болезни. Сигнал обратиться к врачу.

При булимии люди не только вызывают рвоту, они занимаются жестким фитнесом, используют даже некоторые препараты после еды, в том числе мочегонные. Таким образом они наказывают себя за съеденное. И, как ни странно, 10% среди таких «фитоняшек» – мужчины. И правда жизни заключается в том, что в Инстаграме они счастливы и пышут здоровьем, а в реальности изматывают себя в спортзалах, высчитывая калории даже в минеральной воде и подрывают здоровье.

Чем грозит «домашний концлагерь»?

Когда человек долго не ест, это чувство голода трансформируется в чувство удовольствия, подчеркивает психиатр. Человек сходит с ума. В зеркале он наслаждается своим заостренным скелетом. Смысл жизни вертится вокруг веса. Но важно понимать, что со временем у женщин страдает репродуктивная система. Даже после выздоровление «побочным эффектом» анорексии может стать бесплодие. У больных начинается авитаминоз, вплоть до цинги. Страдают внутренние органы, кости, волосы, кожа. Человек выглядит как узник концлагеря. И конечно, самое страшное – это смерть от дистрофии.

Причины голодания

Причины болезни у каждого индивидуальны, отмечает Сергей Кистенёв. Во –первых, при диагностике важно отличить анорексию от дебюта эндогенных заболеваний, например, шизофрении. У этой категории пациентов также может изменяться пищевое поведение. Они могут бояться, что эту пищу отравили, что у них нет желудка, что он сгнил. Это состояние называется бред Котара, они чувствуют себя живыми трупами, тоже не едят и доводят себя до дистрофии. Во-вторых, у людей может быть просто депрессия и потеря аппетита, и в-третьих – это та самая осознанная анорексия. Желание человека уменьшить количество потребляемой пищи.

Осознанная анорексия связана с неприятием себя, своего веса и желанием стать лучше.

Анорексия обычно родом из детства. Например, когда на пухлого ребенка в школе разворачивается настоящая травля. Или мама критикует дочь, что та слишком много ест.

Мода на смертельную худобу

Еще одна причина, почему анорексия стала столько распространённой, – это мода. Тенденция худеть без меры зародилась на Западе примерно в 60–е и твердо заняла позиции вплоть до начала 2000-х. Многие знаменитые актрисы и модели стали умирать от анорексии. Одна из самых известных жертв — Изабель Каро. В 28 лет она весила всего 28 килограммов. Спасти девушку было невозможно: в организме начались необратимые процессы.

— Лишний вес, конечно, не вписывается в модную тенденцию. И худоба активно пропагандируется до сих пор. Что касается подиума, здесь и сейчас востребованы худые и очень худые модели, — говорит стилист Мария Засорина, — У меня есть знакомые модели в Москве, так вот их заставляют худеть до минимальных параметров.

Однако позитивные изменения все же есть. Если посмотреть крупные интернет — магазины, то они активно представляют модели не только для худых, но и для среднего сегмента, а также для размера плюс сайз. Но есть и такие марки, где размерная линейка заканчивается на 48. И это, действительно, проблема. То есть производители даже не рассматривают людей с большими размерами как потенциальных клиентов. Это ли не дискриминация? Конечно, это влияет на психику людей, и они стараются похудеть любой ценой, чтобы стать «нормальными».

Как лечат больных анорексией

Пациентов с анорексией необходимо активно контролировать. Взвешивать каждый день, желательно до и после принятия пищи. Они нуждаются в реабилитации, в консультациях диетолога, эндокринолога, гинеколога. Им нужно сдать все анализы, чтобы проверить работу желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы. Есть препараты психиатрического профиля, которые могут повысить аппетит. Но это всегда комплексная работа. Могут назначаться нейролептики, антидепрессанты. Все препараты прописывает врач.

Важную роль в выздоровлении играет окружение больного. Именно поддержка родственников, а не осуждение. В США и Великобритании для больных анорексией открыты специальные профильные больницы. Здесь за пациентами ухаживают, вселяют в них веру, помогают вернуть здоровую самооценку. Больные поддерживают друг друга, хвалятся достижениями – набранными килограммами.

Но в России таких больниц нет. По полису ОМС можно лечь в психиатрическую больницу и оказаться в одной палате с пациентами, у которых другой диагноз. А ещё можно обратиться в частные клиники Москвы и Санкт-Петербурга. За недельное пребывание тут придется заплатить несколько десятков тысяч рублей. Одна только консультация стоит около 5 тысяч рублей.

Вот для примера переписка на сайте одной из частных лечебниц:

— Здравствуйте. У вас проходила лечение моя сестра Светлана. Её перевели в гос.больницу 4 декабря. Скажите, пожалуйста, по какой причине был осуществлён её перевод в другую клинику?

Доктор: Несмотря на улучшение, перевод осуществлен по инициативе мужа в связи с финансовыми трудностями.

Но получить бесплатную психологическую помощь даже во Владимире всё-таки можно. Женщинам её могут оказать в кризисном отделение на улице Северной. Телефон учреждения: (4922) 42-22-23. Если у посетительницы всё-таки серьёзные проблемы, требующие медикаментозной терапии, направление к психотерапевту ей выпишет участковый врач. Но опять же, никто не гарантирует полного выздоровления, если пациент просто откажется есть.

История победы над анорексией

Мы публикуем интервью с Мариной Ромеро, девушкой, которая была на грани жизни и смерти, но сумела победить эту болезнь. Какое-то время она жила во Владимире, потом перебралась в Москву. С болезненным состоянием, анорексией и булимией она боролась 6 лет. Обращалась за помощью к врачам. Но эффект был кратковременный. И вот в 20 лет Марина начала потихоньку возвращаться к нормальной жизни, появился смысл… Сегодня Марине 29 лет. Она счастливая жена мексиканского мачо и мама чудесной малышки. Два года назад она мечтала встретить свою вторую половинку. И вот неожиданно ей написал молодой человек, с которым она училась в параллельном классе. Оказывается он был влюблен в Марину ещё со школы. Примечательно, что Кристиан родом из Мексики. И уже на следующий год они собираются к нему в гости — познакомить дочку, которая родилась у них в этом году, с многочленной родней. Но этой счастливой истории могло не быть, если бы Марина вовремя не остановила свою болезнь.

— Марина, сколько тебе было лет, когда ты заболела анорексией / булимией – тем или тем? Почему эта болезнь вошла в твою жизнь?

— Мне было 14, когда появились мысли о том, что я большая и толстая. При росте 175 я весила 75 кг. В школе меня дразнили, и я подумала, что если я похудею, то сразу всё вокруг изменится в лучшую сторону. В семье тоже не было понимания, и подростковые обиды, страхи и ненависть к себе взяли верх. Я перестала есть, а потом стала есть все подряд и вызывать рвоту. Моя вторая мама (мачеха – прим. авт) тоже после праздников вызывала рвоту. Моя сестра сидела на жесткой диете к моменту начала моей анорексичной жизни. Начиная худеть, я хотела любви!

— На сколько килограммов ты похудела? Твой рацион в те дни?

— Вес колебался с 75 до 55 и потом до 80 (так как день я могла не есть, а потом съедать порции за пятерых). Рацион одного дня: пачка творога, два огурца, яйцо и много кофе без сахара! Следующий день: гречка, хлеб, печенье, пельмени, макароны (порции не менее 300 граммом). Потом еще сладкое. Меня тошнило, а потом опять ела! Вызывать рвоту могла до 10 раз за сутки. Это стало моей зависимостью и выходом из страхов и обид. Иллюзией выхода.

— Были ли рядом с тобой близкие люди, кто замечал эти изменения, пытались ли они остановить тебя, накормить?

— Сначала были те, кто старался накормить, впихнуть в меня еды побольше, потом эти же люди говорили: «Ты что не можешь не жрать?!» И это толкало еще на большие срывы. Вокруг не было понимания. Попозже одна подруга и папа пытались меня понять, но все было тщетно, я замыкалась в себе, так как за срыв и за набор веса начинала себя ненавидеть все больше и больше.

— Обращалась ли ты к врачам?

— Были и таблетки с эффектом плацебо, и психологи, и психиатры, и я сама пошла учиться на психолога даже. В 19 лет я легла на 2 месяца в психиатрическую больницу по направлению психотерапевта. Я искала помощи и у друзей, и у родных. Что-то вовсе не помогало, а что-то держало, но не более трёх недель! Так как во время стрессов я действовала уже по отработанной схеме, и перестроить ее было очень сложно, я уже не верила ни во что уже.

— Какие эмоции были? Что стало происходит со здоровьем?

— Здоровье при анорексии сразу летит вниз! Слабость сильная, снижение внимательности и концентрации, гемоглобин тоже вниз. Так как хотелось есть постоянно (я занималась много спортом), анорексия перешла в приступы переедания с последующим вызыванием рвоты. Это идея пришла из семьи и подкрепилась телевизором. Почти всегда хотелось плакать, была ненависть к себе и зависть людям: «Почему они живут нормальной жизнью, а я так не умею !!!»

— Став худой, ты собой гордилась?

— Конечно, когда я теряла килограммы и слышала от людей: «О, как ты похудела!!!». Это давало ощущение счастья. Да, я смогла! И никто больше не скажет мне, что со мной что-то не так! И были мечты заниматься профессионально модельным бизнесом! Но когда я снова набирала вес, люди мне говорили, что я поправилась. Вот тогда хотелось уйти из жизни, спрятаться от всех, начиналась глубочайшая депрессия и «заедания».

— Сейчас ты счастливая мама. Как же ты справилась? Что ты можешь посоветовать юным девушкам, которые сидят на диетах?

— Проблема любой зависимости лежит глубоко в нас. Булимия или анорексия — это лишь последствия наших мыслей и убеждений, которые нам когда-то возможно не со злости, но внушили. И, конечно, чтобы выздороветь, нужно создать новые убеждения и изменить мнение о себе. А еще на пути восстановления мне очень помогло мое обращение к Богу и чтение Библии. Оттуда я узнала, кто я, для чего я пришла в этот мир. Это мой путь. У каждого он свой, но он точно есть! Главное, не опускать руки и искать себя, размышлять о своём предназначении, окружать себя позитивными и интересными людьми, которые помогут поверит в себя! У меня есть такие люди, и они до сих пор помогают мне справляться с жизненными трудностями.

А ещё в моменты депрессии стоит находить людей, которым хуже, чем тебе, и стараться помочь им, говорит Марина. На пути восстановления важно ощущать, что ты можешь быть полезной в чьей-то жизни, поделиться теплотой и заботой, хотя сама в ней очень нуждаешься. Путь к выздоровлению – это правильная самооценка. Её может поднять ощущение индивидуальности, изучение и принятие себя. Специалисты советуют меньше ориентироваться на внешние факторы и искать внутренние резервы. Четко разграничивать то, что хотите вы, и то, что окружение хочет получить от вас.

Татьяна Данилова

Заглавное фото static.independent.co.uk