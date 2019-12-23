Погода готова побить рекорд дня за всю историю метеонаблюдений

За девять дней до Нового года Центральная Россия оказалась во власти теплого фронта. Даже ночью столбик термометра во Владимирской области не опускался ниже нуля. Вместо снега на улице дождь и лужи. Сегодня днем погода вообще рискует побить рекорд за всю историю метеонаблюдений. По прогнозам синоптиков, в понедельник в регионе будет от +1 до +6 градусов. До этого самым теплым днем был 23 декабря 2015 года. Тогда метеорологи зафиксировали 3,8 градуса выше нуля.

Положительные температуры продержатся в области, как минимум, до четверга.

Синоптики прогнозируют небольшие дожди и туманы. На улице будет серо и пасмурно. И это далеко от показателей 1934 года. Тогда в этих числах декабря в регионе господствовали морозы. Столбик термометра показывал рекордные -29,8 градуса.

Несмотря на весеннюю погоду, синоптики оптимистично намекают на снежок ближе к Новому году. Зимние осадки можно ждать уже с четверга. Тогда же температура воздуха начнет приближаться к климатической норме. По предварительному прогнозу, в последний день уходящего года будет минус 5 и снег. И это близко к многолетним значениям для конца декабря.

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Полина Тарбеева

Фото «Призыва»