Поезд «Москва-Муром» теперь домчит до Нижнего Новгорода

Жителям Мурома станет проще добраться в Нижний Новгород. РЖД объявило о новом графике движения поезда №48/47 «Москва-Муром». Маршрут продлили до Нижнего Новгорода. Поезд будет курсировать ежедневно.

Отправление поезда из Мурома в Нижний Новгород теперь производится в 18-02. На место поезд прибывает в 22.36. Цены за билет начинаются от 400 рублей за сидячие места, от 606 рублей за плацкартные места и от 1052 рублей за купе (зависит от выбранного дня).

Обратно в Муром на этом поезде из Нижнего Новгорода можно уехать в 12.38. В город на Оке он прибывает в 17.45. Поезд проследует через станции Арзамас, Навашино.

Ранее «Призыв» сообщал, что пригородные электрички, курсирующие по Владимирской области, перешли на зимнее расписание.

Ольга Ефремова

Фото: trainpix.org