Подозреваемому в убийстве девушек в Покрове назначена повторная психиатрическая экспертиза

27-летний подозреваемый в убийстве девушек в Покрове — несовершеннолетней и ее подруги — пройдет повторную психиатрическую экспертизу. Первое исследование, проведенное амбулаторно, не дало однозначного ответа о состоянии душевного здоровья фигуранта громкого уголовного дела. Теперь мужчину проверят в медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского.

— Следователями Следственного комитета проведена амбулаторная экспертиза. Но, учитывая тот факт, что специалисты не смогли прийти к единому мнению о состоянии психического здоровья подозреваемого, рекомендовано направить фигуранта уголовного дела в центр имени Сербского, — пояснила «Призыву» представитель СУ СК РФ по Владимирской области Ирина Минина. — Сейчас готовятся все необходимые документы. Комплексная психиатрическая экспертиза должна определить состояние его здоровья на вменяемость.

Подозреваемого проверят в центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского.

Ранее «Призыв» сообщал, что информация об исчезновении двух девушек в Покрове появилась в местном паблике «Сплетни»| г. Покров ³³» 21 июня. Подруги вышли с дискотеки, и больше их никто не видел. Через пять дней совместные усилия следователей и криминалистов Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска УМВД позволили раскрыть обстоятельства исчезновения несовершеннолетней и ее знакомой.

Пресс-служба СУ СКР по Владимирской области озвучила подробности трагедии. По предварительным данным, подруг из клуба увез на автомобиле знакомый мужчина. Во время поездки между девушками и водителем возник конфликт, который, со слов подозреваемого, был вызван поведением пассажирок. Мужчина проследовал за город в лесной массив, где совершил в отношении потерпевших убийство путем удушения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

По информации Следкома, годовалая дочь погибшей 16-летней девушки находится под опекой бабушки. У второй погибшей тоже остался ребенок.

Полина Тарбеева

Фото: ru.sputnik.md