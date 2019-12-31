Поддерживать ли в ребенке веру в Деда Мороза?

В детстве все верят в Деда Мороза, с нетерпением ждут подарков под елкой и новогодних чудес. Однако в определенном возрасте ребенок начинает сомневаться в существовании доброго волшебника, подозревая родителей в обмане. Так как же быть? Стоит ли вообще рассказывать малышу эти сказки, чтобы не было потом горьких разочарований?

Психолог Наталия Фельдман уверена, что Дедом Морозом может стать каждый человек, а творить чудеса — в наших руках. Именно это и стоит объяснить вашему сыну или дочери.

В этом выпуске:

1.03 — почему родителям не стоит отрицать существование Деда Мороза;

1.59 — что делать, если ребенок начал сомневаться;

2.12 — о том, как обычному человеку стать Дедом Морозом;

Подготовила Дарья Ермолина

Фото: ulpravda.ru