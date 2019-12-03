Подделавшему справку водителю грозит срок

Житель Коврова подозревается в подделке медицинской справки. 37-летний мужчина предоставил ее в ГИБДД для замены водительского удостоверения, срок действия которого истек. Только вот в подлинности документа сотрудники полиции сразу же усомнились. В ходе проверки было установлено, что в дате выдачи исправлена одна из цифр. Автолюбитель признался, что самостоятельно внес изменения в медицинскую справку, выданную несколько месяцев назад, чтобы не оформлять новый документ.

Мужчина надеялся, что сотрудники ГИБДД не обратят на это внимания.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Подделка документов». Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, — лишение свободы на срок до двух лет, уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что Минздрав отложил приказ о дорогом медосмотре для водителей. История о том, как жительница Владимира получала водительские права в пылу ноябрьского ажиотажа с медсправками, рассказана здесь.

Ольга Ефремова

Фото: pro-vse.online