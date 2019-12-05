Под нажимом приставов ребенка обеспечат необходимым лекарством

Судебным приставам пришлось вмешаться, чтобы обеспечить ребенка необходимым лекарством. Даже после решения суда департамент здравоохранения не спешил выдавать больному препарат. В связи с этим с должника был взыскан исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей. Облздрав был трижды привлечён к административной ответственности. Также должностные лица ведомства были неоднократно предупреждены об уголовной ответственности.

— В результате принятых судебным приставом-исполнителем мер, департаментом здравоохранения администрации Владимирской области получено разрешение Минздрава на ввоз в Российскую Федерацию необходимого лекарственного препарата, — говорится в сообщении пресс-службу УФССП по Владимирской области.

Ребенок обеспечен лекарством до марта 2020 года.

Известно, что вопрос обеспечения лекарственным препаратом решился за счет спонсорской помощи по март 2020 года включительно. Сейчас ребенок госпитализирован в московскую клинику для проведения необходимых медицинских процедур. Закупить для него лекарство облздрав обязан уже в начале 2020 года.

Ранее «Призыв» сообщал, что инвалид 2 группы, страдающий инсулинозависимым сахарным диабетом 1 типа, смог добиться положенных ему тест-полосок для глюкометра только после вмешательства прокуратуры.

Ольга Ефремова

Фото: parazitomed.ru