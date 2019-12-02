Почти сто человек обратились в травмпункт из-за гололеда

Без малого сто человек обратились за помощью в больницу скорой помощи в прошедшее воскресенье. Виной всему гололед. Большинство пострадавших поскользнулись. Для сравнения, в обычный день травмпункт БСП принимает в три раза меньше людей. Медики говорят, что картина может повториться и сегодня. В больнице очереди. Только в первой половине дня врачи успели принять 30 человек. А это суточная норма.

— Сейчас к нам обращаются люди, которые упали на льду. Травмы у них самые разные: ушибы, переломы и растяжение связок, — рассказали «Призыву» в травмпункте. — Но так происходит каждый год. Сколько ни предупреждали синоптики о гололеде, и люди оказались не готовы, и посыпали не везде. Потому и падают.

— На улице очень скользко. Нам приходится работать в разы больше. Я вышла с самого утра и отбиваю ледяные наросты. Уже 10 кг песка израсходовала, чтобы посыпать территорию около дома. А это только 4 подъезда! — говорит дворник Лариса Федорова. — Зимой очень сложно работать. Особенно женщинам. Сейчас снега нет, чистить дворы не приходится с 6 утра, но гололед не лучше.

Мокрый снег и последовавшие за ними отрицательные температуры сделали свое дело.

В ночные часы подморозило, ледяная каша застыла, и улицы Владимира превратились в неровный каток. Претензии к работе коммунальщиков сегодня высказала и мэрия. Накануне, по сообщению пресс-службы городской администрации, прошли проверки. Возникли претензии к качеству обработки тротуаров противогололедными материалами.

— Еще вчера главы администраций Ленинского, Октябрьского и Фрунзенского районов получили от Андрея Шохина распоряжение немедленно направлять в ТСЖ, ЖСК и ТСН предписания на устранение нарушений, выявленных по результатам проверок и жалоб жителей. А в случае, если реакции не последует, в тот же день привлекать должностные и юридические лица к административной ответственности и предавать гласности названия проштрафившихся предприятий и имена их руководителей, — такая информация сегодня появилась на сайте мэрии.

Мониторить качество уборки территорий в мэрии собираются по данным травмпункта. Власти планируют объезжать места, где упали люди. Вряд ли, правда, от этого пострадавшим станет легче. Жаловаться могут и сами жители. Обращаться можно по телефону 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон 8-960-721-49-49.

А сами жители Владимира предлагают не ждать коммунальщиков и спасаться от ледяного панциря самостоятельно: одни советуют использовать лейкопластырь, другие клей. И эти лайфхаки будут актуальны, как минимум, до середины недели.

По прогнозам синоптиков, гололед сохранится в регионе до четверга.

— В ночь на четверг во Владимирскую область придет теплый фронт. Он принесет с собой мокрый снег, переходящий в дождь. В четверг днем температура воздуха будет выше нуля. Гололедица сохранится, как минимум, еще на три дня, — рассказала «Призыву» Софья Прутникова, дежурный синоптик Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее «Призыв» сообщал, что синоптики предсказали погодные аномалии в декабре.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»