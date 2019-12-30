Почти пятьдесят мест выделили в области под запуск фейерверков

Список мест, где во Владимирской области можно легально и безопасно запустить фейерверки в праздничные дни, опубликовало региональное управление МЧС России. Всего под эти цели выделено 49 площадок. Все они находятся на безопасном расстоянии от жилых домов. Больше всего площадок выделено для Камешковского и Вязниковского районов. По 9 мест для каждого.

Во Владимире безопасно запускать фейерверки можно будет, как и в прошлом году, на четырех площадках:

— в Ленинском районе — поле за гипермаркетом «Лента»;

— в Октябрьском районе — площадка (пляж) в районе затона на реке Клязьме;

— во Фрунзенском районе — поле за перекрестком улиц Куйбышева и Безыменского;

— в парке культуры и отдыха «Загородный» на территории стадиона «Прометей».

Спасатели напоминают, что пиротехнические изделия — источник повышенной опасности.

Стоит соблюдать следующие правила: не допускать детей к использованию пиротехники, не использовать изделия с истекшим сроком годности и видимыми повреждениями, не запускать фейерверки в помещениях, на крышах, балконах, лоджиях и вблизи взрывоопасных и пожароопасных объектов. Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при ветре.

И не стоит забывать, что пиротехническое изделие следует приобретать только в местах официальной продажи. Как выбрать безопасный фейерверк к Новому году, «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»