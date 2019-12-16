Племзавод проверили после сообщения о концлагере для животных

Представители департамента ветеринарии, природоохранной прокуратуры и регионального управления Россельхознадзора провели внеплановую проверку на племзаводе «Порецкое», расположенном в Суздальском районе. Поводом стал сюжет телеканала «Россия Владимир», в котором говорилось об открытых скотомогильниках и ненадлежащем содержании крупного рогатого скота в животноводческом хозяйстве. Жители сравнили племзавод с концлагерем для животных.

Специалисты Суздальской районной станции по борьбе с болезнями животных осмотрели коров в хозяйстве. Признаков заразных и массовых незаразных болезней не обнаружено. Санитарное состояние скотных дворов эксперты посчитали удовлетворительным. Для исключения заболевания животных особо опасными болезнями взятые пробы направлены для исследования во Владимирскую областную ветеринарную лабораторию.

Тем не менее нарушения все же были зафиксированы.

Так, территория животноводческого хозяйства племзавод «Порецкое» полностью не огорожена, частично захламлена мусором и скоплением навоза. При осмотре были обнаружены кости, останки конечностей и шкур скота. В настоящее время материалы проверки находятся на рассмотрении во Владимирской природоохранной прокуратуре, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что служба отлова не смогла справиться с бездомной собакой. Истощенное животное поселилось на кладбище рядом с храмом в микрорайоне Лесной.

Ольга Ефремова

Фото: pk-izhsintez.ru