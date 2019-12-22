Певица из Владимира выступит на конкурсе «Новая звезда-2020»

Певица Ирина Коновалова (Ирэн) представит Владимирскую область на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда». Первый тур масштабного музыкального состязания, посмотреть который можно будет на телеканале «Звезда», пройдет 31 декабря. За победу сразятся исполнители из 85 регионов России. А пока подготовка идет полным ходом. Репетиции проходят каждый день.

— Каждый день буквально был расписан по часам. Прогоны, репетиции, съемки разных видеовизиток и профайлов. Звучит непросто, но на деле, если любишь то, чем занимаешься, это приносит нереальный кайф, — поделилась своими эмоциями с «Призывом» Ирина Коновалова.

Ирэн призналась, что узнала об участии в конкурсе совершенно неожиданно. Пока не увидела свое имя в списках, не могла поверить в свой успех.

Певица занимается вокалом с самого детства, объездила половину России и Европы.

— Анкету на «Новую звезду» я отправила в конце марта, а позвонили мне только в начале лета. Примерно в то же время я разместила анкету на сайте по поиску работы. Поэтому звонили с разных неизвестных номеров. Помню, я даже трубку не хотела брать, но звонок оказался судьбоносный, — рассказала Ирина Коновалова.

Выступала не просто на всероссийских, но и на международных конкурсах. В прошлом году Ирина Коновалова стала обладательницей Гран-при регионального конкурса «Поющая губерния».

— Победа на этом конкурсе, наверное, и стала для меня главным толчком к участию в телевизионном проекте, — призналась Ирина Коновалова.

Полуфиналы и финал конкурса «Новая звезда-2020» пройдут со 2 по 4 января следующего года. В конкурсе будут определены два победителя. Вручение призов также пройдёт в два этапа: 4 января состоится награждение лучшего исполнителя по мнению жюри – музыкальных экспертов, а 7 января будет назван и награждён победитель конкурса по итогам голосования телезрителей всей страны. Мы желаем Ирэн победы!

Ранее «Призыв» рассказывал о певице из Владимира Алане Чочиевой, которая прошла в полуфинал популярного шоу «Голос».

Ольга Ефремова

Фото: ТРК «Звезда»