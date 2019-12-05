Первый заместитель главы администрации МО Гусь-Хрустальный район привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело, возбужденное по инициативе Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры в отношении должностного лица заказчика – первого заместителя главы администрации МО Гусь-Хрустальный район.

Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой в ходе проведения проверки соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок выявлены нарушения, допускаемые администрацией МО Гусь-Хрустальный район при осуществлении закупок для нужд муниципального образования.

Установлено, что в ходе выполнения работ по строительству объекта «Школа на 132 учащихся в деревне Купреево Гусь-Хрустального района Владимирской области» сторонами составлены и подписаны 18 актов выполненных работ, в том числе, 18.06.2019 подписаны акты №№1,2,3.

Вместе с тем, в нарушение ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе в сфере закупок, вышеуказанные акты приемки выполненных работ в реестре контрактов в единой информационной системе в сфере закупок размещены только 23.09.2019г.

Должностным лицом, ответственным за размещение сведений об исполнении указанного контракта, является первый заместитель главы МО Гусь-Хрустальный район

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо – первого заместителя главы МО Гусь-Хрустальный район виновным в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей в доход бюджета.