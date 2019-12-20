Первый фестиваль добра состоится во Владимире

В грядущее воскресенье, 22 декабря, в областном центре состоится первый городской благотворительный фестиваль «Добрый Владимир» (6+). Организаторы ставят перед собой цель собрать средства на новогодние подарки для детей из малообеспеченных семей, в том числе из далёких сёл и деревень региона, и одиноких пожилых людей. Принять участие в этом добром деле могут все желающие. Достаточно в прийти к 12.00 на «Рынок на Студеной» (Дворянская улица, д. 27а, к. 1).

Детям и пенсионерам соберут новогодние подарки.

Гостей фестиваля ждет насыщенная программа: дефиле в новогодних платьях, ярмарка сувениров, роспись новогоднего пряника, новогодняя почта, фотозона с хаски и многое другое. Завершится фестиваль в 18.00.

Ранее «Призыв» сообщал, что в преддверии Нового года владимирцам предлагают приготовить подарки проживающим во Владимирском психоневрологическом интернате. Акция «На радость бабушке и дедушке» продлится до 23 декабря.

Ольга Ефремова

Фото Олеси Саликовой