Первую сухую горку установили в Центральном парке

Жители Владимира обратили внимание на новую горку, установленную в Центральном парке. Разноцветный спуск напоминает конструкцию из аквапарка. Аттракцион новый и предназначен для катания детей старше 7 лет. При этом некоторые родители уверены, что горка небезопасна. Людей смущает подушка приземления и высота. Есть мнение, что тормозить на скорости о мат — вариант не самый лучший.

— Если честно, то мои дети на этой горке кататься не стали. Я как представила, что они съедут с высоты трехэтажного здания в мат, мне плохо стало, — поделилась с «Призывом» своими переживаниями многодетная мама Алёна Фролова. — Мы раньше катались в парке на деревянной горке, а теперь ее нет. Мы посмотрели и пошли домой.

Старую горку действительно демонтировали, объяснили нам в администрации парка. Конструкция стала ветхой, в некоторых местах торчали гвозди. Новый спуск установили в парке, но город на это не потратил ни копейки. Аттракцион закуплен на средства частного предпринимателя. По словам бизнесмена, горку протестировали специалисты из Нижнего Новгорода, и к безопасности вопросов якобы не возникло.

— Мы предложили администрации парка установить новую горку взамен той, что сгнила. Это итальянская конструкция, которая стоит 28 миллионов рублей. Мы купили неновый спуск, но он в идеальном состоянии. И мы отвечаем за безопасность. По всему миру стоят такие горки. В нашем городе нам удалось поставить самую большую сухую конструкцию для внесезонного катания в России, — пояснил «Призыву» владимирский предприниматель Ярослав Золотов. — И если на прежней горке дети скатывались хаотично, друг другу на голову, то у нас процесс контролируют операторы. Они работают наверху и внизу спуска.

Руководители аттракциона уверяют, что разогнаться на горке сильно не получится.

Поверхность конструкции постоянно обрабатывают ото льда. Для безопасности сшили специальные сани, они тоже имеют возможность тормозить. А волнистая форма не позволяет набирать скорость, уверяют владельцы аттракциона. Поэтому подушка приземления только для подстраховки.

Одно серьезное «но»: горка платная. За 15 минут придется отдать 150 рублей. Бизнесмены считают, что сумма небольшая. На эти деньги они смогут покрыть только расходы на покупку и эксплуатацию конструкции. Но когда в семье несколько детей и все хотят наверх, родители очень быстро могут спустить семейный бюджет.

Ранее «Призыв» сообщал, что почти сто человек обратились в травмпункт из-за гололеда.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»