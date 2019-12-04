Пенсионеров зовут на кастинг вокального телешоу

Талантливые и творческие пенсионеры из Владимирской области, проживающие в домах престарелых, специализированных интернатах, находящиеся под присмотром органов социальной защиты, могут заявить о себе на всю страну. Телеканал НТВ приглашает на кастинг нового сезона вокального шоу «Ты супер! 60+». Организаторы проведут кастинг удаленно, после чего сам конкурс пройдёт в Москве. Все расходы по проезду, питанию и проживанию участников берёт на себя телешоу.

Подать заявку на участие в кастинге проекта необходимо до 25 декабря.

Для этого нужно заполнить на сайте телеканала анкету, а также прикрепить к ней снятое видео с коротким представлением и записью исполнения песни или нескольких песен. Разрешено использовать видеозаписи, сделанные на конкурсах. Подробнее о «Ты супер! 60+» можно узнать на сайте организаторов.

Ранее «Призыв» рассказывал об участии владимирского актера и режиссера Владимира Лаптева в вокальном шоу «Голос 60+».

Ольга Ефремова

Фото: news.astr.ru